Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε δικηγορικές εξετάσεις καθώς ζήτησε από το ChatGPT τις απαντήσεις

Η Κιμ Καρντάσιαν μαθαίνει με τον δύσκολο τρόπο ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη -και συγκεκριμένα το ChatGPT- δεν είναι αλάνθαστη, ούτε ακριβής.

Η 45χρονη σταρ του «All’s Fair» παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να τη βοηθήσει να προετοιμαστεί για τις δικηγορικές εξετάσεις, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν όπως τα περίμενε. Η συμπρωταγωνίστριά της, Teyana Taylor, τη ρώτησε αν έχει χρησιμοποιήσει το ChatGPT για συμβουλές σχετικά με τη ζωή ή τις σχέσεις.

Ενώ η νεαρή πλέον δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι δεν έχει στραφεί στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για υποστήριξη στην ερωτική της ζωή, παραδέχτηκε: «Το χρησιμοποιώ για νομικές συμβουλές. Έτσι, όταν χρειάζομαι την απάντηση σε μια ερώτηση, τη φωτογραφίζω και την εισάγω εκεί. Πάντα κάνουν λάθος. Έχω αποτύχει στις εξετάσεις».

Σε άλλο σημείο η διάσημη τηλεπερσόνα ανέφερε: «Και τότε θυμώνω και φωνάζω: “Εσύ με έκανες να αποτύχω. Γιατί το έκανες αυτό;”. Αυτό απλώς σε μαθαίνει να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου…».

Kim Kardashian Blames Failing Her Law Exam on Studying with ChatGPT: 'I'll Get Mad and I'll Yell at It' https://t.co/4APThbx5mN — People (@people) November 4, 2025

Πριν από λίγο καιρό, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να εγκαταλείψει σταδιακά την τηλεοπτική της περσόνα μέσα στην επόμενη δεκαετία, προκειμένου να ακολουθήσει το όνειρό της, να γίνει δικηγόρος. Μιλώντας στο «The Graham Norton Show», η 45χρονη σταρ δήλωσε: «Ελπίζω να ασκήσω τη δικηγορία. Ίσως σε δέκα χρόνια να αφήσω πίσω μου την ''Kim'' και να γίνω δικηγόρος σε δίκες».

Η Καρντάσιαν ολοκλήρωσε τις νομικές της σπουδές τον περασμένο Μάιο, ύστερα από έξι χρόνια αφοσίωσης. Σύμφωνα με τον μέντορά της, η ίδια αφιέρωσε 18 ώρες την εβδομάδα, 48 εβδομάδες τον χρόνο - συνολικά 5.184 ώρες μελέτης, ενώ παράλληλα μεγάλωνε τα τέσσερα παιδιά της, διηύθυνε τις επιχειρήσεις της και συμμετείχε σε τηλεοπτικά γυρίσματα. Η απόφαση της Καρντάσιαν να στραφεί στη νομική ήρθε το 2019, μετά τη συμμετοχή της στην υπόθεση της Alice Marie Johnson, μιας γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε ισόβια και τελικά αποφυλακίστηκε χάρη στη δική της παρέμβαση.

