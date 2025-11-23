Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι ο γιατρός της ανησυχεί πως το εγκεφαλικό ανεύρυσμα που εντοπίστηκε μπορεί να υποστεί ρήξη λόγω του απαιτητικού τρόπου ζωής της. «Υπάρχει πολλή πίεση εκεί έξω, αλλά αυτό το ανεύρυσμα δεν μπορεί να στρεσαριστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η σταρ των ριάλιτι προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμη μετά τη διάγνωσή της. Ο γιατρός της, τής συνέστησε να αποφεύγει τις αγχωτικές καταστάσεις, καθώς η διόγκωση του αιμοφόρου αγγείου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρήξη.

«Πήρα τηλέφωνο τον Κιθ Μπλακ, τον νευροχειρουργό, και του έστειλα μια φωτογραφία. Και μου είπε ότι θέλει να πάω για ένα σωρό εξετάσεις. Τον ρώτησα τι μπορεί να προκαλέσει ρήξη στο ανεύρυσμα και μου απάντησε το στρες», μετέφερε η Κιμ στην αδερφή της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, στο επεισόδιο της 20ής Νοεμβρίου του The Kardashians.

Η απάντηση δεν ήταν αυτή που θα ήθελε να ακούσει η 45χρονη, η οποία προφανώς και νιώθει πιεσμένη από το φορτωμένο της πρόγραμμα, που περιλαμβάνει και σπουδές στη νομική και τη συμμετοχή της στη σειρά All’s Fair ως δικηγόρος.

Η Κόρτνεϊ εξέφρασε την ανησυχία της για την πίεση που υφίσταται η αδερφή της.

«Σίγουρα ανησυχώ για την Κιμ», είπε σε δικό της στιγμιότυπο. «Έχει τόσα πολλά να διαχειριστεί, τη δουλειά, τα τέσσερα παιδιά και δεν θέλω να υποστεί ρήξη το ανεύρυσμα».

Γι’ αυτό και δεν μπορούσε να καταλάβει την απόφαση της Κιμ να ασχοληθεί παράλληλα και με τη νομική, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα τους, Ρόμπερτ Καρντάσιαν. «Δεν κάνω κριτική, ούτε την κατηγορώ», τόνισε. «Αλλά δεν θα μπορούσε να το κάνει αργότερα, όταν τα παιδιά της θα είναι μεγαλύτερα και δεν θα τη χρειάζονται τόσο;»

Για την Κιμ, όμως, αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή. «Μου αρέσει που τα παιδιά μου με βλέπουν να πηγαίνω σχολείο», εξήγησε σε δική της στιγμή στο επεισόδιο. «Όταν τα αφήνω στο σχολείο, με βλέπουν κι εμένα να πηγαίνω σχολείο. Το απολαμβάνω».

Επιπλέον, η ιδρύτρια της SKIMS παραδέχτηκε ότι είναι εθισμένη στο διάβασμα. «Μου αρέσει να μορφώνομαι», είπε. «Δεν θα ένιωθα ο εαυτός μου αν δεν μάθαινα συνεχώς και δεν δοκίμαζα νέα πράγματα».

Πηγή: skai.gr

