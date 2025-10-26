Κιμ Καρντάσιαν: Γίνεται δικηγόρος και αφήνει πίσω της τις επιχειρήσεις

Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να εγκαταλείψει σταδιακά την τηλεοπτική της περσόνα μέσα στην επόμενη δεκαετία, προκειμένου να ακολουθήσει το όνειρό της, να γίνει δικηγόρος.

Μιλώντας στο «The Graham Norton Show», η 45χρονη σταρ δήλωσε: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Ελπίζω να ασκήσω τη δικηγορία. Ίσως σε δέκα χρόνια να αφήσω πίσω μου την ''Kim'' και να γίνω δικηγόρος σε δίκες».

Η Καρντάσιαν ολοκλήρωσε τις νομικές της σπουδές τον περασμένο Μάιο, ύστερα από έξι χρόνια αφοσίωσης. Σύμφωνα με τον μέντορά της, η ίδια αφιέρωσε 18 ώρες την εβδομάδα, 48 εβδομάδες τον χρόνο - συνολικά 5.184 ώρες μελέτης, ενώ παράλληλα μεγάλωνε τα τέσσερα παιδιά της, διηύθυνε τις επιχειρήσεις της και συμμετείχε σε τηλεοπτικά γυρίσματα. «Αυτόν τον χρόνο τον αφιέρωσε ενώ μεγάλωνε τέσσερα παιδιά, διηύθυνε επιχειρήσεις, γύριζε εκπομπές και εμφανιζόταν στα δικαστήρια υπερασπιζόμενη άλλους ανθρώπους», ανέφερε εκπρόσωπός της.

Η απόφαση της Καρντάσιαν να στραφεί στη νομική ήρθε το 2019, μετά τη συμμετοχή της στην υπόθεση της Alice Marie Johnson, μιας γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε ισόβια και τελικά αποφυλακίστηκε χάρη στη δική της παρέμβαση.

Πρόσφατα, η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα. Σε βίντεο, η Κιμ φαίνεται να μπαίνει σε μαγνητικό τομογράφο και αργότερα να λέει στην οικογένειά της: «Υπήρχε ένα μικρό ανεύρυσμα». Η μεγαλύτερη αδερφή, Kourtney Kardashian , κοιτάζει με μάτια ορθάνοιχτα καθώς λέει «Ουάου». Όσο για το σκεπτικό του γιατρού πίσω από την περιπέτεια της υγείας της, η Κιμ είπε στην οικογένειά της: «Μου είπε ότι ήταν "Απλώς άγχος"».

Πηγή: skai.gr

