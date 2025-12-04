Δικαίωση για τον Τραμπ από το Εφετείο - Η Εθνοφρουρά παραμένει στην Ουάσινγκτον

Εφετείο των ΗΠΑ δικαίωσε την Πέμπτη τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει στη διατήρηση της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, αναστέλλοντας δικαστική απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε αποφασίσει τον τερματισμό της ανάπτυξης των στρατευμάτων τις επόμενες ημέρες.

Με γραπτή εντολή, το Εφετείο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια ήρε μια διαταγή που όριζε ότι τα στρατεύματα έπρεπε να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα της χώρας έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Η εντολή του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ουάσινγκτον, αν και δεν αποτελεί οριστική κρίση, επιτρέπει στον Τραμπ να συνεχίσει την ανάπτυξη δυνάμεων που ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι και έχει ενταθεί σε απάντηση στην ένοπλη επίθεση στις 26 Νοεμβρίου εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο.

Η εντολή εκδόθηκε στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Μπράιαν Σβαλμπ, Δημοκρατικός και κορυφαίος νομικός αξιωματούχος της πρωτεύουσας.

Περισσότεροι από 2.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς βρίσκονται στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της αμφιλεγόμενης καταστολής της μετανάστευσης και του εγκλήματος που έχει θέσει σε εφαρμογή ο πρόεδρος σε πόλεις υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών.

Τα στρατεύματα της φρουράς στην πόλη περιλαμβάνουν αποσπάσματα από την Περιφέρεια της Κολούμπια, καθώς και από τη Λουιζιάνα, τον Μισισιπή, το Οχάιο, τη Νότια Καρολίνα, τη Δυτική Βιρτζίνια, την Τζόρτζια και την Αλαμπάμα.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Τζία Κομπ, έκρινε στις 20 Νοεμβρίου ότι η παρουσία στρατευμάτων ήταν πιθανώς παράνομη. Μπλόκαρε προσωρινά την ανάπτυξη, αλλά ανέστειλε την απόφασή της για τρεις εβδομάδες, ώστε να δοθεί χρόνος στην κυβέρνηση να αποσύρει τα στρατεύματα, καθώς και να ασκήσει έφεση κατά της απόφασής της.

Αντί να εφαρμόσει την απόφαση, ο Τραμπ διέταξε την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών στην Ουάσινγκτον μετά τον πυροβολισμό των δύο μελών της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια, τον οποίο αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως «στοχευμένη» επίθεση. Ένα από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς, η Σάρα Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της.

Ένας 29χρονος Αφγανός υπήκοος αντιμετωπίζει κατηγορίες για την ένοπλη επίθεση, γεγονός που ώθησε τον Τραμπ να κλιμακώσει την αντιμεταναστευτική ρητορική του και να κηρύξει τον τερματισμό της μετανάστευσης από αυτό που αποκάλεσε «χώρες του τρίτου κόσμου».

Κατά της ανάπτυξης στρατευμάτων τα πρωτοβάθμια δικαστήρια

Ο Σβαλμπ μήνυσε τον Τραμπ στις 4 Σεπτεμβρίου, κατηγορώντας τον για παράνομη κατάχρηση του ελέγχου των αρχών επιβολής του νόμου της πόλης και παραβίαση νόμου που απαγορεύει στα στρατεύματα να εκτελούν οικιακή αστυνομική εργασία.

Ο πρόεδρος έχει μοναδικές εξουσίες επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον, η οποία δεν αποτελεί μέρος καμίας πολιτείας, αλλά τοπικοί αξιωματούχοι λένε ότι υπερέβη τα όρια αναλαμβάνοντας τον ρόλο του δημάρχου για την αστυνόμευση και παραβιάζοντας νόμους που απαγορεύουν στα ομοσπονδιακά στρατεύματα να εκτελούν πολιτικό αστυνομικό έργο.

Οι δικηγόροι της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτήρισαν την αγωγή ως πολιτικό κόλπο στα δικαστικά έγγραφα και δήλωσαν ότι ο πρόεδρος είναι ελεύθερος να αναπτύξει στρατεύματα στην Ουάσινγκτον χωρίς την έγκριση των τοπικών ηγετών.

Ο Τραμπ έχει επίσης κινηθεί για την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και το Πόρτλαντ του Όρεγκον, για να καταπολεμήσει αυτό που περιγράφει ως «ανομία και βίαιες αναταραχές» λόγω της καταστολής της μετανάστευσης.

Οι Δημοκρατικοί ηγέτες αυτών των πόλεων και των πολιτειών τους έχουν μηνύσει τον Αμερικανό πρόεδρο για να εμποδίσουν την ανάπτυξη των στρατευμάτων, λέγοντας ότι ισοδυναμούν με προσπάθεια τιμωρίας των πολιτικών αντιπάλων με στρατιωτικοποιημένες επιδείξεις βίας.

Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια σε όλη τη χώρα έχουν αποφανθεί κατά των αναπτύξεων στρατευμάτων. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται σύντομα να αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, μια απόφαση με επιπτώσεις και σε άλλες πόλεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.