«Δεν θέλουμε να καταδικάσουμε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από την αρχή με υπερβολικές προσδοκίες, ας ελπίσουμε για το καλύτερο, αλλά οι περισσότερες εκεχειρίες είναι πιο δύσκολο να διατηρηθούν τις πρώτες δύο ή τρεις εβδομάδες», εξηγεί ο καθηγητής Μάικλ Κλαρκ.

Σε ανάλυσή του, στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποχωρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Λωρίδα της Γάζας τόνισε πως είναι απίθανο να αποσυρθούν περαιτέρω τις επόμενες μέρες, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει τεράστια ασάφεια γύρω από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Μιλώντας στο κανάλι, καθώς η εκεχειρία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή, ο καθηγητής είπε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν συμπλοκές μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε φαινομενικά απειλητική ενέργεια θα απαντηθεί.

Τα δεδομένα

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν την Πέμπτη στην πρώτη φάση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό της διετούς σύγκρουσης.

Βάση της συμφωνίας, η Χαμάς έχει 72 ώρες για να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς, τώρα που επιβεβαιώθηκε η αρχική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή».

«Τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν για να πιέζουν τη Χαμάς»

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε επίσης ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στη Γάζα ώστε να διατηρήσουν την πίεση στη Χαμάς μέχρι η οργάνωση να αφοπλιστεί, κάτι στο οποίο η μαχητική ομάδα είναι αρκετά αποφασισμένη να μην το κάνει, όπως είπε ο Κλαρκ.

Ο αναλυτής εξήγησε: «Η αρχική γραμμή αποχώρησης, η οποία αφήνει τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να ελέγχουν το 50% της Λωρίδας της Γάζας, ήταν η πιο εύκολη για συμφωνία. Θεωρητικά, στη συνέχεια θα μετακινούνταν σε μια άλλη γραμμή, που θα τους άφηνε μικρότερη έκταση εδάφους. Δεν νομίζω, όμως, ότι θα προχωρήσουν πολύ πέρα από αυτή την πρώτη γραμμή, την κίτρινη γραμμή, για αρκετό καιρό.»

Αναφερόμενος στα ζητήματα του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων, ο Κλαρκ είπε:

«Όσο πλησιάζουμε στα σημεία 18–19–20, τόσο πιο μακριά φαίνονται να βρίσκονται. Ο Νετανιάχου δείχνει πολύ καθαρά ότι δεν σκοπεύει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή για λύση δύο κρατών. Έχει περάσει 20 χρόνια της ζωής του αποκλείοντας αυτή την ιδέα, αλλά αυτό ακριβώς υπονοούν τα 20 σημεία, επομένως δεν πρόκειται να πάει τόσο μακριά. Υπάρχει τεράστια ασάφεια γύρω από αυτό.»

Μιλώντας για τη στάση της Χαμάς, που φαίνεται αποφασισμένη να μην αφοπλιστεί ούτε να εγκαταλείψει τη Γάζα, ο Κλαρκ είπε:

«Υπολογίζουν, νομίζω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι τόσο πρόθυμος να κρατήσει αυτή τη συμφωνία ζωντανή, που θα το ανεχθεί , όπως θα ανεχθεί και το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί δεν θέλουν πραγματικά να μπουν σε μακροπρόθεσμες, επίσημες διαπραγματεύσεις.»

Ποιοι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ειρηνευτικές δυνάμεις;

«Δεν έχουμε ακόμη ιδέα ποιος θα μπορούσε να διαθέσει, ας πούμε, μια ταξιαρχία στρατευμάτων, περίπου 5.000 στρατιώτες, για να μετακινηθούν στη Γάζα και να σταθούν στο μέσο μιας πολύ εύθραυστης εκεχειρίας», είπε ο Κλαρκ, προσθέτοντας: «Κανείς δεν θέλει να το κάνει αυτό.»

Οι καλύτερες πιθανότητες σύμφωνα με τον ίδιο, θα ήταν τουρκικά ή αιγυπτιακά στρατεύματα, αλλά θα χρειάζονταν σημαντικά ανταλλάγματα για να συμμετάσχουν.

Μιλώντας για τους κινδύνους που θα αντιμετώπιζαν τέτοιες δυνάμεις αν αναπτυχθούν στη Γάζα, ο καθηγητής προειδοποίησε:

«Ο κίνδυνος είναι ότι, αν τα πράγματα αρχίσουν να πηγαίνουν στραβά, θα φαίνονται σαν να βοηθούν τις Ισραηλινές Δυνάμεις να καταστείλουν αντάρτικες ομάδες της Χαμάς, ή θα μετατραπούν απλώς σε έναν “στόχο βολής” για τους μαχητές της Χαμάς και τότε οι Ισραηλινοί μπορεί να αντιδράσουν υπερβολικά. Είναι μια άθλια κατάσταση για οποιονδήποτε, και μόνο τα πιο πειθαρχημένα στρατεύματα μπορούν να την αναλάβουν. Κανείς δεν το επιθυμεί, επομένως οι ΗΠΑ θα πρέπει να ασκήσουν μεγάλη πίεση και να προσφέρουν ισχυρά κίνητρα σε όποιον πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή τη δύναμη σταθεροποίησης.»

Και κατέληξε:

«Δεν θέλουμε να καταδικάσουμε αυτή τη συμφωνία με υπερβολικές προσδοκίες από την αρχή. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο, αλλά οι περισσότερες εκεχειρίες είναι πιο δύσκολο να διατηρηθούν τις πρώτες δύο ή τρεις εβδομάδες.»

