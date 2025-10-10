Στη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και στην ανταλλαγή των ομήρων αναφέρθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεοπτικό διάγγελμα το μεσημέρι της Παρασκευής απειλώντας παράλληλα να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα εάν οι απαιτήσεις του δεν επιτευχθούν με «εύκολο τρόπο» ενώ παράλληλα διευκρίνισε ότι «στο παρόν στάδιο, επικεντρωνόμαστε στην απελευθέρωση των ομήρων μας».

Όπως διευκρίνισε κατά την έναρξη της ομιλίας του οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν στη Γάζα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς μέχρι να αφοπλιστεί η οργάνωση. Δήλωσε επίσης ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες και επισήμανε ότι έκλεισε τα αυτιά του σε όσους υποστήριζαν ότι θα ήταν δυνατό να επιστρέψουν οι όμηροι στην πατρίδα τους.

«Πίστευα ότι αν ασκούσαμε έντονη στρατιωτική πίεση, σε συνδυασμό με έντονη διπλωματική πίεση, θα ήμασταν σίγουρα σε θέση να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας. Και αυτό ακριβώς κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε ότι αντιμετώπισε έντονες εγχώριες και διεθνείς πιέσεις να μην πάει στη Ράφα, να μην καταλάβει τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, να μην επιχειρήσει σε άλλα θέατρα, να τερματίσει τον πόλεμο και να εγκαταλείψει τη Γάζα ενώ η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και άλλοι εχθροί βρίσκονταν «στο απόγειο της δύναμής τους».

«Όποιος λέει ότι η συμφωνία για τους ομήρους ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την αρχή, απλά δεν λέει την αλήθεια» είπε.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ένα θέμα που είχε συνεχώς στο μυαλό τους καθώς λάμβανε τις αποφάσεις ήταν «η ασφάλεια του Ισραήλ».

«Αυτό σημαίνει την επίτευξη των στόχων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των ομήρων, την απομάκρυνση της βαλλιστικής και πυρηνικής απειλής από το Ιράν που έθεσε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας εδώ και τη διάσπαση του ιρανικού άξονα, του οποίου η Χαμάς αποτελεί κεντρικό συστατικό».

Απειλεί με επανέναρξη του πολέμου

Αναφερόμενος στις επόμενες φάσεις της συμφωνίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, είπε ότι «πιέζουμε τη Χαμάς από όλες τις πλευρές εν όψει των επόμενων φάσεων του σχεδίου, στο πλαίσιο του οποίου η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο, τόσο το καλύτερο. Αν όχι, θα επιτευχθεί με τον δύσκολο τρόπο» τόνισε απειλώντας με επανέναρξη του πολέμου.

Όπως είπε γνώριζε ότι αν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εισβάλουν στο τελευταίο σημαντικό προπύργιο της Χαμάς, την πόλη της Γάζας, «η Χαμάς θα θέλει να σώσει την κυριαρχία της».

Πρόσθεσε ότι γνώριζε ότι εάν ασκηθεί μαζική διπλωματική πίεση «από τον μεγάλο μας φίλο, Πρόεδρο Τραμπ, αυτός ο ισχυρός συνδυασμός θα αναγκάσει τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας, ενώ οι Ισραηλινές Άμυνες παραμένουν βαθιά μέσα στη Λωρίδα και κατέχουν όλες τις βασικές θέσεις».

«Η Χαμάς συμφώνησε όταν ένιωσε το σπαθί στο λαιμό της»

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε ότι η τρέχουσα συμφωνία ήταν διαθέσιμη νωρίτερα. «Η Χαμάς δεν συμφώνησε ποτέ να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μας όσο παραμέναμε βαθιά μέσα στη Λωρίδα».

«Η Χαμάς συμφώνησε μόνο όταν ένιωσε το σπαθί να ακουμπάει στο λαιμό της και εξακολουθεί να είναι στο λαιμό της» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προσθέτει ότι η οργάνωση συμφώνησε μόνο όταν το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την απομόνωσε διεθνώς με πρωτοφανή τρόπο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, υποσχέθηκε να μεταφέρει τα σώματα των δολοφονημένων ομήρων «σε εβραϊκή ταφή».

«Θα εργαστούμε για να τους εντοπίσουμε όλους το συντομότερο δυνατό και θα το κάνουμε ως ιερή υποχρέωση αμοιβαίας ευθύνης».

Το ευχαριστώ στον Τραμπ

Αφού επαίνεσε τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και αναγνώρισε τη θυσία των οικογενειών των πεσόντων, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για την παγκόσμια ηγεσία του και για τις αδιάκοπες προσπάθειές του να καταρτίσει αυτό το σχέδιο για την επιστροφή των ομήρων μας».

Ο Τραμπ για άλλη μια φορά «απέδειξε τη φιλία του προς τον λαό μας, προς τη χώρα μας» είπε.

Ευχαρίστησε επίσης τους κορυφαίους βοηθούς του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, και την ομάδα διαπραγματεύσεών του.

Η εορτή του Σιμχάτ Τορά πριν από δύο χρόνια μετατράπηκε σε ημέρα εθνικού πένθους «αυτό το Σιμχάτ Τορά θα μετατραπεί, αν θέλει ο Θεός, σε ημέρα εθνικής ευτυχίας. Ευτυχία για την επιστροφή όλων των αδελφών και των αδελφών μας» δήλωσε.

Τέλος, προειδοποιεί ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει αφού παραμένουν σημαντικές προκλήσεις ενώ ταυτόχρονα, είπε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες προκειμένου να «επεκτείνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας».





Πηγή: skai.gr

