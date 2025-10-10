Ένας αχανές, σιωπηλό, εξαντλημένο ανθρώπινο ποτάμι έχει σχηματιστεί τις τελευταίες ώρες στον θύλακα της Γάζας. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν να επιστρέφουν από τη νότια Γάζα στις εστίες τους στην πόλη της Γάζας, εβδομάδες αφότου τις εγκατέλειψαν λόγω της ισραηλινής επίθεσης που μετέτρεψε μεγάλο μέρος της πόλης σε ερείπια.

LIVE: As ceasefire begins, thousands of displaced Palestinians start returning from southern Gaza to Gaza City via Al-Rashid Street https://t.co/YLS7yYBHeV October 10, 2025

Οι επαναπατριζόμενοι, πολλοί από τους οποίους ταξίδευαν με τα πόδια για περισσότερα από 20 χιλιόμετρα, κουβαλούσαν στις πλάτες τους ό,τι είχε απομείνει από τα υπάρχοντά τους. Όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα πλήρωσαν υψηλές τιμές για να νοικιάσουν καροτσάκια με γαϊδούρια ή μικρά φορτηγά για να κάνουν το επίπονο ταξίδι προς τα βόρεια.

Κατά μήκος των κατεστραμμένων στενών παράκτιων δρόμων, κάποιοι κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες και έφεραν τα σήματα της νίκης. Αλλά η επικρατούσα διάθεση ήταν αυτή της εξάντλησης. Πολλοί φαίνονταν αδύναμοι και υποσιτισμένοι μετά από μήνες εκτοπισμού, πείνας και φόβου αναφέρει το BBC.

«Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, δεν υπάρχει φαγητό ή νερό», τόνισε στο BBC ο Alaa Saleh, ένας δάσκαλος που έφυγε από την πόλη της Γάζας με τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά του στην Χαν Γιουνίς.

«Άφησα πίσω την οικογένειά μου και άρχισα να περπατάω βόρεια. Χιλιάδες γύρω μου αγωνίζονται. Η ενοικίαση αυτοκινήτου κοστίζει περίπου 4.000 σέκελ (924 λίρες, 1.227 δολάρια), πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούν να αντέξουν οικονομικά οι περισσότεροι άνθρωποι».

Όσοι επιστρέφουν λένε ότι τους ωθεί η απελπισία, και όχι η πεποίθηση ότι είναι ασφαλής. Σε πολλούς έχει ήδη ειπωθεί ότι τα σπίτια τους δεν υπάρχουν πια.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν κατεστραμμένες τεράστιες εκτάσεις στις κύριες συνοικίες της πόλης της Γάζας, το Σεΐχ Ραντουάν στα βόρεια και τη Σάμπρα και το Ζεϊτούν στα νότια και ανατολικά, όπου ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν ισοπεδωθεί.

Ομάδες πολιτικής προστασίας που διοικούνται από τη Γάζα ανασύρουν πτώματα από κάτω από τα ερείπια, ενώ οι οργανώσεις βοήθειας προειδοποιούν ότι οι βασικές προμήθειες, όπως τρόφιμα, καύσιμα και καθαρό νερό, παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες.

Παρά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από αρκετές περιοχές, η πρόσβαση σε πολλά μέρη της πόλης της Γάζας εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και επιμένουν οι φόβοι ότι η εύθραυστη ηρεμία θα μπορούσε να είναι προσωρινή.

No one deserves the Nobel Peace prize more than the Palestinians of Gaza. pic.twitter.com/PN5cNhCleI — Mohamad Safa (@mhdksafa) October 9, 2025

Η ανάπτυξη των δυνάμεων των IDF μετά τη συμφωνία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.