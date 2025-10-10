Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) κάλεσε σήμερα τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα, μετά την έναρξη της εκεχειρίας, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον καμιά "δικαιολογία" ώστε να εμποδίζουν την πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν τους δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης να εισέλθουν στο κατεστραμμένο έδαφος, επιτρέποντας μόνο κατά περίπτωση την είσοδο μετρημένων στα δάκτυλα ρεπόρτερ για να συνοδεύσουν τα στρατεύματά τους μέσα στο υπό ισραηλινό αποκλεισμό παλαιστινιακό έδαφος.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε, δηλώνει η Ένωση σε ανακοίνωση, στην οποία "χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών για εκεχειρία στη Γάζα", η οποία τέθηκε σήμερα σε ισχύ.

Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου των 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 9 το πρωί (ώρα Γκρίνουιτς, 12.00 τοπική ώρα) και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αποσύρθηκε σήμερα στις γραμμές που συμφωνήθηκαν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, βάσει του σχεδίου Τραμπ.

"Με την παύση των μαχών, εμείς ανανεώνουμε την επείγουσα έκκλησή μας στο Ισραήλ να ανοίξει αμέσως τα σύνορα και να επιτρέψει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης να έχουν ελεύθερη και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας", γράφει η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FPA.

Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων ετών, η FPA ζήτησε επανειλημμένα να έχει πρόσβαση στη Γάζα. "Τα αιτήματα αυτά αγνοήθηκαν πάμπολλες φορές, ενώ οι Παλαιστίνιοι συνάδελφοί μας έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να δίνουν συνεχώς γενναία ρεπορτάζ από τη Γάζα", συνεχίζει η FPA.

Στις 23 Οκτωβρίου, η ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας αναμένεται να εξετάσει την αίτηση της FPA για την πρόσβαση στη Γάζα, "αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε τόσο πολύ", εκτιμά η Ένωση. "Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν", προσθέτει.

Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου Τραμπ, εντός 72 ωρών μετά την έναρξη της εκεχειρίας, η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει τους 47 ομήρους (ζωντανούς και νεκρούς), οι οποίοι απήχθησαν κατά την επίθεσή της μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος, όπως και τη σορό ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014 σε προηγούμενο πόλεμο στη Γάζα.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ πρέπει να απελευθερώσει 250 κρατούμενους για λόγους ασφαλείας (εκ των οποίων πολλοί έχουν καταδικαστεί) όπως και 1.700 Παλαιστινίους από τη Γάζα που έχουν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

