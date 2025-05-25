«Πώς θα γίνετε πιο αρρενωποί»: Ρωσικές εκκλησίες προσελκύουν νέους Αμερικανούς

Όλο και περισσότεροι νέοι άνδρες στις ΗΠΑ εντάσσονται σε ρωσικές εκκλησίες που υπόσχονται πως θα τους μάθουν για το πώς θα αυξήσουν τον ανδρισμό τους.

Ο πάτερ Μωυσής είναι ένας ιερέας από το Τέξας που ανεβάζει βίντεο στο YouTube και αναφέρεται κυρίως στην αρρενωπότητα, δίνοντας… οδηγίες στους άνδρες.

Κατά τον ίδιο, τα στενά τζιν, το σταύρωμα των ποδιών, το σιδέρωμα, ο σχηματισμός των φρυδιών, ακόμη και η κατανάλωση σούπας, είναι πολύ «θηλυκά».

Υπάρχουν και άλλα βίντεο με τον ιερέα, πατέρα πέντε παιδιών, να σηκώνει βάρη υπό τους ήχους heavy metal.

Ο ίδιος ανατράφηκε ως προτεστάντης και σήμερα υπηρετεί ως ιερέας στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία Εκτός Ρωσίας (ROCOR) στο Τζορτζτάουν του Τέξας, ένα παρακλάδι της μητρικής εκκλησίας στη Μόσχα, σύμφωνα με το BBC.

Η ROCOR, ένα παγκόσμιο δίκτυο με έδρα τη Νέα Υόρκη, έχει πρόσφατα επεκταθεί σε περιοχές των ΗΠΑ - κυρίως ως αποτέλεσμα της μεταστροφής ανθρώπων από άλλες θρησκείες.

Τους τελευταίους έξι μήνες, ο πάτερ Μωυσής προετοίμασε 75 νέους πιστούς για βάπτιση στην εκκλησία του. «Όταν η σύζυγός μου και εγώ προσηλυτιστήκαμε πριν από 20 χρόνια, συνηθίζαμε να αποκαλούμε την Ορθοδοξία το καλύτερα κρυμμένο μυστικό, επειδή ο κόσμος απλώς δεν ήξερε τι ήταν. Αλλά τον τελευταίο 1,5 χρόνο το εκκλησίασμα μας τριπλασιάστηκε σε μέγεθος», λέει ο ίδιος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, πολλοί νέοι Αμερικανοί, 20 και 30 ετών έχουν ενταχθεί στην εκκλησία αυτή.

Ο μηχανικός λογισμικού Θέοντορ όπως λέει, έχει μια ονειρεμένη δουλειά και μια γυναίκα που λατρεύει, αλλά ένιωθε άδειος μέσα του, σαν να υπήρχε μια τρύπα στην καρδιά του. Πιστεύει ότι η κοινωνία είναι «πολύ σκληρή» με τους άνδρες και τους λέει συνεχώς ότι κάνουν λάθος. Παραπονιέται ότι οι άνδρες δέχονται επικρίσεις επειδή θέλουν να είναι οι βιοπαλαιστές και η σύζυγός τους να μένει στο σπίτι.

«Μας λένε ότι αυτή είναι μια πολύ τοξική σχέση στις μέρες μας», λέει ο Θέοντορ. «Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι».

Σχεδόν όλοι οι προσηλυτισμένοι έχουν επιλέξει τα παιδιά να έχουν κατ’ οίκον εκπαίδευση, εν μέρει επειδή πιστεύουν ότι οι γυναίκες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην οικογένειά τους και όχι στην καριέρα τους.

Ο Τζον Γοάιτφορντ , αρχιερέας της ROCOR από το Σπρίνγκ, βόρεια του Χιούστον, ισχυρίζεται ότι η κατ' οίκον εκπαίδευση εξασφαλίζει θρησκευτική εκπαίδευση και είναι «ένας τρόπος να προστατεύεις τα παιδιά σου».

Σε σύγκριση με τα εκατομμύρια των πιστών στις ευαγγελικές εκκλησίες της Αμερικής, ο αριθμός των Χριστιανών Ορθοδόξων είναι ελάχιστος - μόλις το 1% του πληθυσμού.

Η ROCOR ιδρύθηκε από ιερείς και κληρικούς που διέφυγαν από τη Ρωσική Επανάσταση το 1917 και θεωρείται από πολλούς ως η πιο συντηρητική Ορθόδοξη δικαιοδοσία στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτή η μικρή θρησκευτική κοινότητα αντικατοπτρίζει ευρύτερες πολιτικές μετατοπίσεις, ιδίως μετά τη δραματική στροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τη Μόσχα.

Η πραγματική αύξηση του αριθμού όσων έχουν προσηλυτιστεί είναι δύσκολο να υπολογιστεί, αλλά τα στοιχεία από το Κέντρο Ερευνών Pew δείχνουν ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι κατά 64% άνδρες, από 46% το 2007.

Ο ψηφιακός χώρος είναι το κλειδί σε αυτό το κύμα νέων προσηλυτισμών και ο πάτερ Μωυσής έχει μεγάλο κοινό στο διαδίκτυο.

Στα κηρύγματά του αναφέρει μεταξύ άλλων πως υπάρχουν δύο τρόποι να υπηρετήσεις τον Θεό - να είσαι μοναχός ή καλόγρια ή να παντρευτείς.

Όσοι επιλέγουν τον δεύτερο δρόμο πρέπει να αποφεύγουν την αντισύλληψη και να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, κατά τον ίδιο.

«Δείξτε μου έναν άγιο στην ιστορία της Εκκλησίας που ευλόγησε ποτέ οποιοδήποτε είδος αντισύλληψης», δηλώνει. Μωυσής. Όσο για τον αυνανισμό - ο ιερέας τον καταδικάζει ως «αξιολύπητο και ανδροπρεπές».

Ο ιερέας αναφέρει επίσης στο εκκλησίασμά του πως η Ορθοδοξία «δεν είναι ανδρική, είναι απλώς φυσιολογική», ενώ «στη Δύση όλα έχουν γίνει πολύ θηλυκοποιημένα». Μάλιστα, πιστεύει πως ορισμένες προτεσταντικές εκκλησίες απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες. «Δεν θέλω να πηγαίνω σε λειτουργίες που μοιάζουν με συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ. Αν κοιτάξετε τη γλώσσα της "λατρευτικής μουσικής", είναι όλο συναίσθημα - αυτά δεν είναι για τους άνδρες», ισχυρίζεται.

