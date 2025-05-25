Λογαριασμός
Μεγάλη διαδήλωση στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων - Δείτε εικόνες

Μια μητέρα που αγωνιά για τον γιο της ρωτά τον Νετανιάχου: «Πώς μπορείτε να κοιτάζεστε στον καθρέφτη γνωρίζοντας ότι εγκαταλείπετε 58 ομήρους;»

Ισραήλ διαδήλωση

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την άμεση απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς.

«Γνωρίζουμε ότι είναι ζωντανοί και γνωρίζουμε ότι ο χρόνος τελειώνει», δήλωσε ο Λιράν Μπέρμαν, του οποίοι οι δίδυμοι αδελφοί απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Ο Μπέρμαν επέκρινε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να ανακαλέσει τη διαπραγματευτική της ομάδα από το Κατάρ. «Κάθε ημέρα χωρίς συνομιλίες (…) κινδυνεύουμε να τους χάσουμε», τόνισε.

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, της οποίας ο γιος εξακολουθεί να είναι όμηρος της Χαμάς, απευθύνθηκε δημοσίως στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. «Πείτε μου, κ. πρωθυπουργέ… Πώς μπορείτε να κοιτάζεστε στον καθρέφτη γνωρίζοντας ότι εγκαταλείπετε 58 ομήρους;» είπε.

Ισραήλ

Η Νίρα Σάραμπι, της οποίας ο σύζυγος πέθανε κατά την αιχμαλωσία του στη Λωρίδα της Γάζας και η σορός του παραμένει ακόμα στον παλαιστινιακό θύλακα, τόνισε πως η ίδια και οι κόρες της επιζητούν τη λύτρωση για να θρηνήσουν. Όσο ο σύζυγός της παραμένει άταφος, η κόλαση θα συνεχίζεται, όπως είπε. Για αυτό απηύθυνε έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση: «Ας τελειώσει αυτός ο εφιάλτης».

Ισραήλ

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν.

ισράηλ

Από τους 251 ομήρους της Χαμάς, 58 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών δεν βρίσκονται πια στη ζωή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

