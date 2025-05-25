Πατέρας για 9η φορά έγινε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Με τη σύζυγό του, Κάρι καλωσόρισαν το 4ο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, που γεννήθηκε στις 21 Μαΐου.

Το ζεύγος ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες τα ευχάριστα με μια ανάρτηση στο Instagram.

«Καλωσόρισες στον κόσμο, Πόπι Ελίζα Τζοσεφίν Τζόνσον, γεννημένη στις 21 Μαΐου. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο όμορφη και μικροσκοπική είσαι. Νιώθω απίστευτη τύχη. Είμαστε όλοι απολύτως μαγεμένοι. Δεν νομίζω ότι έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό από τότε που γεννήθηκες, καθώς δεν μπορώ να πάψω να σε χαζεύω και να θαυμάζω πόσο υπέροχη είσαι», έγραψε η Κάρι Τζόνσον.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2021 έχει άλλα τρία παιδιά: τον Γουίλφρεντ, τη Ρόμι και τον Φρανκ.

«Ο Γουίλφ, η Ρόμι και ο Φρανκ είναι ενθουσιασμένοι, ιδιαιτέρως η Ρόμι, που ήθελε απεγνωσμένα μια μικρή αδερφή. Φέρτε τα ταίριαστα φορεματάκια. Το τελευταίο μέλος της συμμορίας. Γυρίσαμε από το νοσοκομείο και είναι ώρα για κοκτέιλ και πίτσα, με το μικροσκοπικό μου μωρό να κοιμάται στην αγκαλιά μου. Η ζωή δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη» αναφέρει επίσης στην ανάρτηση η κυρία Τζόνσον.

Ο Μπόρις Τζόνσον έχει άλλα τέσσερα παιδιά με την πρώην σύζυγό του, τη Μαρίνα Γουίλερ, καθώς και ένα παιδί, γεννημένο το 2009, από εξωσυζυγική σχέση με τη σύμβουλο τέχνης, Χέλεν Μακιντάιρ.





