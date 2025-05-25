«Buy American»: Πώς η Ευρώπη πρέπει να προμηθευτεί όπλα για το Κίεβο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αγωνίζονται να βρουν τρόπο να συνεχίσουν να εφοδιάζουν την Ουκρανία με όπλα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απομακρύνεται από τον πόλεμο. Μια επιλογή είναι η αγορά αμερικανικών όπλων (Buy American). Η Ευρώπη δεν έχει ούτε τα αποθέματα όπλων ούτε την ικανότητα να τα παράγει σε αρκετά μεγάλο όγκο, καθώς γίνεται σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν θα παραδώσουν άλλα. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε επίσης τις εκκλήσεις της Ευρώπης να συνεχίσει να πιέζει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός μέσω ενίσχυσης των κυρώσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Αντ' αυτού, το Κρεμλίνο φαίνεται να καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες που υποσχέθηκε στον Τραμπ, καθώς προετοιμάζεται για μια καλοκαιρινή επίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος. Μια πρόταση που κερδίζει περισσότερη αξιοπιστία είναι να αγοραστούν περισσότερα αμερικανικά συστήματα - και στη συνέχεια να σταλούν αυτά τα όπλα στην Ουκρανία, δήλωσαν οι πηγές του Bloomberg που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ιδέα είναι ότι αν ο Τραμπ αρνηθεί να στείλει αμερικανικά όπλα στην Ουκρανία, θα το κάνει η Ευρώπη.

Αυτό θα βοηθούσε την Ουκρανία να αποτρέψει την προέλαση της Ρωσίας και θα μπορούσε να ασκήσει νέα πίεση στον Πούτιν να ασχοληθεί σοβαρά με την κατάπαυση του πυρός. Και αν οι Ευρωπαίοι μπορέσουν να πείσουν τον Τραμπ να συνεχίσει να παρέχει πληροφορίες στην Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ίσως μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα του.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκόψει περισσότερες από 20 τράπεζες από το SWIFT, το διεθνές σύστημα πληρωμών, καθώς και να μειώσει το ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο και να απαγορεύσει τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου κυρώσεων για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία.

«Δεν είναι απολύτως σαφές για μένα πόσο κακό θα ήταν αν οι ΗΠΑ αποχωρούσαν, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψουν στην Ευρώπη ή την Ουκρανία να αγοράσει αμερικανικά όπλα και επιτρέποντας τη συνέχιση της ανταλλαγής πληροφοριών των ΗΠΑ με την Ουκρανία», δήλωσε ο Andrew Weiss, αντιπρόεδρος μελετών στο Carnegie Endowment for International Peace. «Δεν πρόκειται για την ιδανική έκβαση. Σίγουρα είναι χειρότερη επιλογή, αλλά δεν είναι και εντελώς η χειρότερη προοπτική για την οποία πολλοί από εμάς ανησυχούσαν».

Η στροφή θα ανάγκαζε ουσιαστικά τον Τραμπ να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικές επιθυμίες: την επιθυμία του να αποφύγει τον ανταγωνισμό με τον Πούτιν και την επιθυμία του να φέρει περισσότερα μετρητά στις ΗΠΑ μέσω της πώλησης μεγάλων αμυντικών προϊόντων.

Ο Τραμπ μίλησε ξεχωριστά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με τον Πούτιν και Ευρωπαίους ηγέτες, λέγοντας αργότερα ότι θα αποσυρθεί από το ζήτημα εάν δεν σημειωθεί επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. «Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή κατάσταση», δήλωσε ο πρόεδρος στον Λευκό Οίκο. «Θα έπρεπε να παραμείνει μια ευρωπαϊκή κατάσταση».

Οι πηγές του Bloomberg δήλωσαν ότι αναμένουν από τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία. Η σύντομη διακοπή αυτής της συνεργασίας δημιούργησε επιχειρησιακές προκλήσεις για το Κίεβο, αλλά προκάλεσε επίσης ευρύτερους φόβους μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μεταχείριση στο μέλλον.

Ο χρόνος τελειώνει. Οι ειδικοί λένε ότι οι μεταφορές όπλων στην Ουκρανία που εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μπορεί να τελειώσουν αυτό το καλοκαίρι και ότι η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να παράγει αρκετά όπλα για να καλύψει το κενό. Ο Πούτιν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία, εκτιμούν οι αναλυτές.

Δεδομένου του αμυντικού χαρακτήρα της τρέχουσας μάχης και του ζωτικού ρόλου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών εγχώριας παραγωγής, «δεν θα είναι καταστροφικό» αν δεν υπάρξει άλλο συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης από την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Samuel Charap, καθηγητής για την πολιτική Ρωσίας και Ευρασίας στο RAND.

Ο εξοπλισμός της Ουκρανίας με όπλα αμερικανικής κατασκευής, είτε αγορασμένα είτε από δωρεά, είναι ο μόνος τρόπος για να πεισθεί ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε από τη μεριά του ο Charles Kupchan, ανώτερος συνεργάτης του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.

Η συμφωνία για τα ορυκτά που υπογράφηκε μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον δίνει στον Ζελένσκι το περιθώριο να απευθυνθεί στο Κογκρέσο για να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ουκρανία και να υποστηρίξει ότι πρόκειται για συνεισφορά στο κοινό επενδυτικό ταμείο και όχι για επιβάρυνση των Αμερικανών φορολογουμένων, σημείωσε ο Kupchan.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παροτρύνουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να στείλουν περισσότερες συστοιχίες Patriot στην Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι οι χώρες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα για την προστασία του δικού τους εδάφους. Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους τον Απρίλιο ότι η κυβέρνησή του θέλει να αγοράσει επιπλέον Patriot από τις ΗΠΑ και ότι περιμένει απάντηση από την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ «καταλαβαίνει ότι αν πετάξει το Κίεβο κάτω από το λεωφορείο και η Ρωσία εξασφαλίσει τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, αυτό θα αποτελούσε μια ηχηρή πολιτική ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Kupchan. «Η Ουκρανία γίνεται το Αφγανιστάν του Τραμπ, αν όχι χειρότερο».

