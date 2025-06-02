Χρηματιστήριο: Πτώση 0,50% και 174,15 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές και αρνητικού κλίματος στο άνοιγμα της Wall Street στον απόηχο της προαναγγελίας Τραμπ για διπλασιασμό των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο, δημιουργώντας αβεβαιότητα στις αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.822,00 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,50%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.813,17 μονάδες (-0,98%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 174,15 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.444.706 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,43%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+23,00%), της Σαράντης (+1,04%), της Eurobank (+0,92%) και της Coca Cola HBC (+0,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-2,44%), της Lamda Development (-2,13%), της Optima Bank (-1,93%) και της Τιτάν (-1,63%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.898.964 και 7.360.453 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 38,05 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 25,16 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 31 μετοχές, 72 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+29,51%) και Τρία 'Αλφα(κ) (+18,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-9,85%) και Attica Bank (-3,75%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,2800 -1,49%

OPTIMA:19,3600 -1,93%

ΤΙΤΑΝ: 39,3500 -1,63%

ALPHA BANK: 2,8000 -1,06%

AEGEAN AIRLINES: 12,8000 -0,47%

VIOHALCO: 5,6000 -2,44%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,0900 -0,42%

ΔΑΑ:9,9350 -1,05%

ΔΕΗ: 13,2800 -1,12%

COCA COLA HBC:46,1400 +0,52%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2660 -1,09%

ΕΛΠΕ: 7,4800 -1,06%

ELVALHALCOR: 2,2950 -1,08%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,4900 -0,10%

ΕΥΔΑΠ: 5,8100 -1,19%

EUROBANK: 2,7380 +0,92%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4200 -2,13%

MOTOR OIL: 23,2600 -1,02%

JUMBO: 28,2000 -1,47%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:44,1000 -1,34%

ΟΛΠ:44,1000 -1,23%

ΟΠΑΠ: 18,9400 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 17,3300 +2,00%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,8200 -0,89%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5400 +1,04%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

