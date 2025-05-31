Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριζε τον Μάρτιο ότι «οι δασμοί είναι εύκολοι», ο ίδιος, η κυβέρνησή του και ολόκληρος ο κόσμος, διαπίστωσαν πως πρόκειται για πιο «περίπλοκη» υπόθεση.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του ο Guardian το σχέδιο του Τραμπ ήταν απλό: να επιβάλλει δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα για να γεμίσει τα ταμεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τρισ. δολάρια, να περικόψει τους φόρους για τους Αμερικανούς, να προσελκύσει επενδύσεις στη βιομηχανικά καρδιά της Αμερικής δημιουργώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

«Αλλά η δραστική προσπάθεια αναδιάρθρωσης της παγκόσμιας οικονομίας αποδείχθηκε για τον Τραμπ πολύ πιο περίπλοκη» το τελευταίο τετράμηνο, γράφει η βρετανική εφημερίδα και σημειώνει πως επανειλημμένα τους τελευταίους τέσσερις μήνες, η πραγματικότητα απέτυχε να «ταιριάξει» με τη ρητορική του. Τις απειλές του ακολουθούσαν αναβολές και εξαιρέσεις ορισμένων χωρών από υποτίθεται καθολικούς δασμούς, που ακόμη κι όταν επιβλήθηκαν, σε λίγα 24ωρα ανακοινωνόταν η παύση τους.

Ο Τραμπ επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο στο Οβάλ Γραφείο «αποφασισμένος να αγνοήσει όλες τις προειδοποιήσεις που οδήγησαν την πρώτη του κυβέρνησή να διστάσει να εφαρμόσει τις πιο ακραίες ιδέες του, υπογραμμίζει ο Guardian. Πολύ πριν, ο πρόεδρος επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, είχε δεσμευτεί να αυξήσει τους δασμούς στους δύο μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας του και να ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Ακολούθησαν σαρωτικοί δασμοί σε δεκάδες άλλες χώρες.

Αλλά κάθε σημαντική οικονομική επίθεση ετοίμασε το έδαφος για μια γρήγορη υποχώρηση, όπως φάνηκε από τη σχεδόν πλήρη αναστολή των δασμών στον Καναδά και το Μεξικό. Μεμονωμένοι δασμοί που είχαν υπολογιστεί για μια σειρά εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ μειώθηκαν στο 10%. Ένας εξωφρενικός δασμός 145% που επέβαλε ο Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα μειώθηκε δραστικά μετά από μερικές εβδομάδες.

Προσγείωση στην πραγματικότητα

Όχι ότι άλλαξε γνώμη ο Τραμπ αναφορικά με τους δασμούς, αλλά ο πανικός που αυτοί πυροδότησαν στις αγορές ώθησε την κυβέρνησή του να υποχωρήσει, μολονότι αρχικά εμφανιζόταν αμετάπειστη. Και οι προειδοποιήσεις ότι οι ψηφοφόροι που τον επανέφεραν στην εξουσία θα επωμίζονταν το κύριο βάρος των δασμών του ώθησαν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, αφού αρχικά υποβάθμισε τους κινδύνους, να κάνει δεύτερες σκέψεις.

Οι συνέπειες στον πραγματικό κόσμο, που δεν συνάδουν με το αφήγημα του Τραμπ, έχουν φρενάρει μέχρι στιγμής την οικονομική του ατζέντα, και μια νέα εξέλιξη την περασμένη Τετάρτη απείλησε να εκτροχιάσει τον πυρήνα του σχεδίου του, όταν αμερικανικό δικαστήριο ειδικευμένο σε ζητήματα διεθνούς εμπορίου αναίρεσε την εφαρμογή των «ανταποδοτικών» τελωνειακών δασμών κατ’ ελάχιστον 10% που ήθελε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, κρίνοντας ότι μόνο το Κογκρέσο έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις για τη λήψη τέτοιων μέτρων.

Δεν πέρασαν καν 24 ώρες όταν εφετείο ﻿επανέφερε προσωρινά σε ισχύ τους δασμούς του Τραμπ, αλλά αναμφίβολα η πρωτοβάθμια απόφαση ήταν μια σημαντική οπισθοδρόμηση για τα σχέδιά του.

«Ό,τι κι αν συμβεί με την υπόθεση αυτή στη συνέχεια, είναι απίθανο να αναγκάσει τον Τραμπ να αλλάξει θεμελιωδώς την οικονομική του ατζέντα, καθώς η απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ δεν αφορούσε στο κατά πόσον έπρεπε ο Τραμπ να εξαπολύσει επιθέσεις με δασμούς, αλλά στο πώς.

«Παρά τις δεσμεύσεις του Τραμπ, οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν έχουν γίνει “ζάπλουτοι” χάρη στα δασμολογικά μέτρα του, ούτε γέμισαν οι δασμοί τα ταμεία του κράτους με τρισ. δολάρια ή δημιούργησαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Στα μάτια του, ωστόσο, παραμένουν “όμορφοι”», σχολιάζει ο Guardian.

«Μην προβλέπετε ότι αυτό θα είναι το σημείο στο οποίο θα καταλήξουμε», δήλωσε η Γκρέτα Πάις, πρώην γενική σύμβουλος στο Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ επί Τζο Μπάιντεν. «Θα υπάρξουν πολλά σκαμπανεβάσματα πριν φτάσουμε στο σημείο που θα είναι η τελική βάση για τους δασμούς υπό αυτήν την κυβέρνηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.