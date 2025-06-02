Ebury: Τα νομίσματα διατηρούν στενά όρια καθώς τα στοιχεία των ΗΠΑ υποδηλώνουν ζημιά από τους δασμούς Τραμπ

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Τα κύρια νομίσματα έκλεισαν γενικά την εβδομάδα πολύ κοντά στα επίπεδα που είχαν ξεκινήσει, καθώς η συσσώρευση ειδήσεων για δασμούς αντιστάθμισε εν πολλοίς τις πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομίας των ΗΠΑ μετά την «ημέρα απελευθέρωσης».

Οι δικαστικές ήττες του Τραμπ και η σταθεροποίηση των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μετά από μερικές δύσκολες εβδομάδες στήριξαν το δολάριο, αλλά οι πρώιμες ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομίας λόγω των δασμών κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση, και το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια εβδομάδα άτονης διαπραγμάτευσης. Τα περισσότερα νομίσματα αναδυόμενων αγορών υποχώρησαν έναντι του δολαρίου, αν και οι κινήσεις ήταν σχετικά ήπιες παντού.

Αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη με σημαντικά οικονομικά στοιχεία και ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής. Ξεκινάμε με την προκαταρκτική έκθεση πληθωρισμού της Ευρωζώνης για τον Μάιο την Τρίτη, συνεχίζουμε με την απόφαση επιτοκίων της ΕΚΤ την Πέμπτη, και κλείνουμε την εβδομάδα με την πολυαναμενόμενη έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, η οποία θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τα (πολύ πρώιμα) σημάδια επιβράδυνσης που εμφανίζονται στα στοιχεία για την απασχόληση. Δεν υπάρχουν δημοπρασίες κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, οπότε η προσοχή θα μετατοπιστεί προσωρινά από την αγορά ομολόγων στα οικονομικά στοιχεία.

Στερλίνα

Μια μεγάλη ανοδική έκπληξη στα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Απριλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται να προστεθεί στο σοκ του πληθωρισμού της προηγούμενης εβδομάδας και ενισχύει την αίσθηση ότι η Τράπεζα της Αγγλίας δεν θα βιαστεί να μειώσει τα επιτόκια σύντομα. Ως εκ τούτου, τα υψηλότερα επιτόκια στο G10 (μαζί με τις ΗΠΑ) θα αποτελέσουν σημαντικό θετικό παράγοντα για τη στερλίνα τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, οι προοπτικές για το εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι σχετικά καλές, μετά την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ και τη χαλάρωση των εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ. Κατά τη γνώμη μας, η στερλίνα είναι ίσως το νόμισμα του G10 με τη μεγαλύτερη δυναμική για ανατίμηση.

Ευρώ

Η ΕΚΤ αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της Πέμπτης, ωστόσο αυτό είναι πλήρως αναμενόμενο από τις αγορές και δεν αναμένεται να έχει ιδιαίτερη επίδραση. Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερα, περιμένουμε να μάθουμε την ερμηνεία του για τα πρόσφατα μεικτά στοιχεία, όπου οι έρευνες συνεχίζουν να παρουσιάζουν μια ζοφερή εικόνα, αλλά τα πραγματικά στοιχεία φαίνεται να αντέχουν καλύτερα. Τα στοιχεία πληθωρισμού του Μαΐου θα δημοσιευτούν μόλις δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι αγορές αναμένουν ότι η ανοδική έκπληξη του Απριλίου θα έχει πλήρως ανατραπεί, και οι προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων μετά από αυτήν την εβδομάδα βασίζονται σε αυτήν την υπόθεση. Έτσι, αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο αποκτά πρόσθετη σημασία —ίσως ακόμη μεγαλύτερη και από την ίδια τη συνεδρίαση της ΕΚΤ.

Δολάριο ΗΠΑ

Την περασμένη εβδομάδα επανήλθε η ηρεμία στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ και το δολάριο σταθεροποιήθηκε. Παρ’ όλα αυτά, η παλιότερη συσχέτιση μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων στις ΗΠΑ και ενίσχυσης του δολαρίου έχει αντιστραφεί, μια ανησυχητική εξέλιξη για το αμερικανικό νόμισμα. Τα πρώτα σημάδια επιδείνωσης της αγοράς εργασίας εμφανίστηκαν με τη μορφή ελαφρώς αυξημένων εβδομαδιαίων αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου για το ΑΕΠ έδειξαν επίσης επιβράδυνση της κατανάλωσης στις ΗΠΑ, η οποία, σύμφωνα με την έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (PCE), συνεχίστηκε και τον Απρίλιο. Οι προσδοκίες για τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας είναι για μια ήπια επιβράδυνση, αλλά όχι κάτι που θα οδηγούσε τη Fed σε μείωση επιτοκίων σύντομα.



