Στάρμερ: εκφράζει την υποστήριξή του στον «δημοκρατικά εκλεγμένο» Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ το βράδυ της Τετάρτης μίλησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να εκφράσει την υποστήριξή του, δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε μια έμμεση απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Στάρμερ «τόνισε την ανάγκη να συνεργαστούν όλοι» κατά τη διάρκεια κλήσης του με τον Ζελένσκι, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε την υποστήριξή του στον πρόεδρο Ζελένσκι ως δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη της Ουκρανίας, και είπε ότι είναι απολύτως λογικό να ανασταλούν οι εκλογές κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την υποστήριξή του στις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία που απέτρεψε τη Ρωσία από οποιαδήποτε μελλοντική επιθετικότητα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

