Δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας και πολιτικοί φοβούνται ότι μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για την Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, ανέφερε την Τετάρτη η γερμανική εφημερίδα BILD.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πρόκειται για τις απαιτήσεις (του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ) Πούτιν από το 2021, δηλαδή την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ που εντάχθηκαν στη συμμαχία μετά το 1990», δήλωσε στην BILD ανώνυμος αξιωματούχος ασφαλείας από την Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ιταλία προετοιμάζεται επίσης για πιθανή απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Κοσσυφοπέδιο. Αυτό θα άφηνε μόνους τους Ευρωπαίους συμμάχους στα Βαλκάνια ενάντια στον Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τον ισχυρό σερβικό στρατό του.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο «απολύτως αναμενόμενο» σύμφωνα με δηλώσεις Γερμανών διπλωματών στην BILD.

Σύμφωνα μάλιστα με τη γερμανική εφημερίδα, μόνο οι αμερικανικές βάσεις στο Ραμστάιν της Γερμανίας και οι αεροπορικές βάσεις στη Μεγάλη Βρετανία εξαιρούνται επί του παρόντος από μια ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων.

Άλλωστε και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποκλείσει την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Μεγάλης κλίμακας ασκήσεις από το ΝΑΤΟ καθώς η στάση των ΗΠΑ για την Ευρώπη αλλάζει

Τους φόβους της Δύση φαίνεται να επιβεβαιώνουν και οι ασκήσεις που πραγματοποιεί το ΝΑΤΟ, οι μεγαλύτερες μέχρι στιγμής από την αρχή του έτους, τεστάροντας την ικανότητα της Συμμαχίας να αναπτύσσει γρήγορα δυνάμεις μεγάλης κλίμακας στα ανατολικά σύνορά της.

Οι ασκήσεις στη Ρουμανία, που συνορεύει με την εμπόλεμη Ουκρανία, διεξάγονται σε μια περίοδο που η σοκαρισμένη Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη στροφή πολιτικής των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ έχει ζητήσει από τους συμμάχους να αυξήσουν δραστικά τις στρατιωτικές δαπάνες τους και τόνισε ότι οι προτεραιότητες ασφαλείας των ΗΠΑ βρίσκονται πλέον αλλού, — θέτοντας εν αμφιβόλω τις εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχει χρόνια τώρα η Ουάσιγκτον στην Ευρώπη.

Μόλις λίγες ημέρες πριν την τρίτη επέτειο από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις ασκήσεις Steadfast Dart 2025, διάρκειας έξι εβδομάδων, συμμετέχουν δυνάμεις περίπου 10.000 στρατιωτών από εννέα χώρες που αποτελούν μέρος της νέας Συμμαχικής Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ και πραγματοποιούνται σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα.

Αν και η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει προς το παρόν ότι σχεδιάζει να αποσύρει τις δυνάμεις των ΗΠΑ από την περιοχή, το σχόλιο του Χέγκσεθ ότι «οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να αναλάβουν τα ηνία» ώθησε τους εταίρους του ΝΑΤΟ να αρχίσουν να σκέφτονται μια νέα πραγματικότητα όπου οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον τον ισχυρό, πυρηνικά εξοπλισμένο φύλακα της ηπείρου.

Ο Ραντού Τούντορ, αναλυτής θεμάτων Άμυνας στο Βουκουρέστι, σημειώνει ότι η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ από τη Ρουμανία θα ήταν «δώρο» για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ολόκληρη η ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ (θα) γινόταν πιο ευάλωτη στην επιθετική συμπεριφορά της Ρωσίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ωθούσε τη Ρουμανία να ζητήσει από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να συνεισφέρουν στρατεύματα και όπλα για να καλύψουν το κενό που θα αφήσει η αποχώρηση αρκετών χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών.

Ο Στιούαρτ Μπ. Μουνς, διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, δήλωσε από την πλευρά του ότι οι απειλές που αντιμετωπίζει η Συμμαχία «έχουν γίνει όλο και πιο περίπλοκες και απρόβλεπτες» την τελευταία δεκαετία.

«Για να αντιμετωπίσει αυτό το περίπλοκο περιβάλλον ασφαλείας, το ΝΑΤΟ έχει υποστεί μια σημαντική μεταμόρφωση. Έχουμε κάνει τα αμυντικά μας σχέδια πράξη», ανέφερε ο Μουνς σε δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Αυτή η άσκηση… αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα των προσπαθειών μας και την αρχή της νέας μας δύναμης που θα υπερασπιστεί κάθε εκατοστό εδάφους της συμμαχίας».



