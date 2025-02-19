Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ μπορεί να συναντηθούν πριν το τέλος Φεβρουαρίου

Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πριν το τέλος Φεβρουαρίου. «Η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ θα χρειαστεί χρόνο για να προετοιμαστεί».

Ακόμη, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι «θα χρειαστεί πρώτα αναζωογώνηση των σχέσεων Ρωσίας - ΗΠΑ και μετά αποκατάστασή τους. Οι συνομιλίες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν σημαντικό βήμα προς τη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ συζήτησαν χθες κυρίως τις διμερείς σχέσεις».

«Ο Πούτιν θα διορίσει τον διαπραγματευτή της Ρωσίας για την Ουκρανία ανάλογα με τον ποιον θα διορίσουν οι ΗΠΑ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

«Προκειμένου να πραγματοποιηθούν, μεταφορικά μιλώντας, μέτρα ανάνηψης, οι διπλωμάτες θα αρχίσουν τώρα να εργάζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας στην οποία κατέληξε χθες ο (Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι) Λαβρόφ με τον (Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο) Ρούμπιο», ανέφερε ο Πεσκόφ σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι συνομιλίες στο Ριάντ ήταν η πρώτη φορά που Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν για να συζητήσουν τρόπους για να σταματήσει η πιο θανατηφόρα σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν προσκλήθηκαν Ουκρανοί ή Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Το Κίεβο έχει αναφέρει ότι δεν θα δεχθεί καμία συμφωνία που θα επιβληθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Στο μεταξύ, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι ο Πούτιν θα λάβει μέρος σήμερα σε εκδήλωση για τα drones.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.