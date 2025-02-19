Μακρόν για Ουκρανία: Θέλουμε ισχυρή και σταθερή ειρήνη

«Η θέση μας είναι σαφής και ενιαία: θέλουμε μία ισχυρή και σταθερή ειρήνη στην Ουκρανία».

Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω Χ, λίγο μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης - τηλεδιάσκεψης για το Ουκρανικό, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι «είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας» και θα αναλάβουμε όλες τις ευθύνες που μας αναλογούν «για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη».

Ο Εμανουέλ Μακρόν σημειώνει επίσης ότι «έχουμε τον ίδιο στόχο με τον πρόεδρο Τραμπ, δηλαδή να θέσουμε τέλος στον επιθετικό, εδώ και τρία χρόνια, πόλεμο της Ρωσίας».

Συνεχίζοντας ο Γάλλος πρόεδρος υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξεύρεση μίας ειρηνικής λύσης, «η Ουκρανία θα πρέπει να είναι παρούσα και τα δικαιώματά της σεβαστά». Αναφέρει επίσης ότι η επίτευξη της ειρήνης θα πρέπει να έχει διαρκή χαρακτήρα και να συνοδεύεται από ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις καθώς και ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευρωπαϊκές ανησυχίες σε σχέση με την ασφάλεια.

Καταλήγοντας ο Γάλλος πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι «είμαστε πεπεισμένοι για την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών και ικανοτήτων μας», επισημαίνοντας ότι εντός των προσεχών ημερών και εβδομάδων θα ληφθούν αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

