Πώς ο Τραμπ έπεσε στις παγίδες που έστησε για το Ιράν

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Αν οι λέξεις κέρδιζαν τους πολέμους, η σύγκρουση που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με το Ιράν θα είχε τελειώσει εδώ και καιρό. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται ακόμα σε αδιέξοδο, παγιδευμένος στην ίδια του τη στρατηγική.

Όπως αναφέρει ανάλυση του CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πέσει σε δύο παγίδες που σχεδίασε ο ίδιος: τη γεωπολιτική και την εσωτερική. Η επιρροή του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ και η άρνησή του να υποχωρήσει σημαίνουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει οριστικά τον πόλεμο χωρίς στρατιωτικό κόστος. Και όσο παρατείνεται ο πόλεμος, οι πολιτικές επιπτώσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ περιορίζουν περισσότερο τις επιλογές του.

Με ποσοστό δημοτικότητας γύρω στο 30%, τις τιμές της βενζίνης να ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 4,50 δολάρια το γαλόνι και την αντίθεση της κοινής γνώμης στον πόλεμο να εντείνεται, δεν απομένει πολιτικός χώρος στον Τραμπ να συνεχίσει τη σύγκρουση με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε αδιέξοδο και αυτό εξηγεί γιατί κάνει διαρκώς αισιόδοξες δηλώσεις για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά και την τάση του να αλλάζει τη στρατηγική του χωρίς προειδοποίηση.

Η τελευταία ελπίδα για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι ένα μνημόνιο μίας σελίδας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών και του Πακιστάν. Αλλά ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, αυτή δεν θα επαρκεί για να επιλύσει οριστικά τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης εδώ και σχεδόν μισό αιώνα και περιλαμβάνουν τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις, το πυραυλικό πρόγραμμα και την τρομοκρατία. Επίσης, το Ιράν απαιτεί να χαλαρώσουν οι κυρώσεις για να πάρει μια ανάσα η οικονομία, ενώ θέλει να αποκομίσει κέρδη και από τη διέλευση των πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω του Ορμούζ.

Πηγές ανέφεραν ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις είναι οι πιο κοντινές που έχουν φτάσει οι δύο πλευρές. Και ο Τραμπ έχει ισχυριστεί επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι μια «συμφωνία» είναι έτοιμη να επιτευχθεί και ότι η Τεχεράνη είχε αποδεχτεί όλες τις απαιτήσεις του.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ που διήρκεσε μόλις λίγες ώρες

Από την Ουάσιγκτον, ο πόλεμος αυτός έχει σημαδευτεί από στρατηγική σύγχυση, ξαφνικές ανατροπές και αβεβαιότητα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε την Τρίτη ότι η «επιχείρηση Επική Οργή» είχε τελειώσει. Στη συνέχεια, μιλούσε για σχεδόν μία ώρα για την επιχείρηση που είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ο Τραμπ για το Στενό του Ορμούζ. Αλλά και η «επιχείρηση Ελευθερία» μπήκε στον πάγο, καθώς λίγα πλοία κατάφεραν να περάσουν από τον Κόλπο με ασφάλεια. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δώσει μια ώθηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ωστόσο αυτή η κίνηση έστειλε το μήνυμα πως οι ΗΠΑ δεν δείχνουν αποφασιστικότητα.

Η στρατιωτική επιχείρηση δεν απέφερε στρατηγική επιτυχία

Πριν καν ακόμα τελειώσει, αυτός ο πόλεμος διδάσκει πως ακόμα και μικρότερες χώρες, με λιγότερα όπλα, μπορούν να αντισταθούν στις υπερδυνάμεις του πλανήτη, σχολιάζει το CNN.

«Η εξέλιξη της σύγκρουσης μέχρι σήμερα υπογραμμίζει το τεράστιο χάσμα μεταξύ της επιχειρησιακής ικανότητας των ΗΠΑ, η οποία είναι μεγάλη, και της δυσκολίας επίτευξης ενός στρατηγικού αποτελέσματος με όρους που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν ως επιτυχία», δήλωσε ο Ίαν Λέσερ, διακεκριμένος ερευνητής στο German Marshall Fund των ΗΠΑ.

Αυτή η ασυμφωνία εξηγεί την αδυναμία του Τραμπ να επιβάλει μια γρήγορη και αποφασιστική στρατηγική νίκη των ΗΠΑ με βάση τους όρους που είχαν τεθεί από την αρχή του πολέμου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι πως δεν έγινε καμία εξέγερση του λαού κατά του καθεστώτος του Ιράν, η Τεχεράνη δεν έχει αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της για το πυρηνικό πρόγραμμα, ούτε έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Επιπλέον, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι Φρουροί της Επανάστασης δεν θα προσπαθήσουν να ανασυγκροτήσουν τα δίκτυα των συνεργατών τους σε Λίβανο και Γάζα.

Όπως σχολιάζει η Άνγια Μανουέλ, εκτελεστική διευθύντρια του Aspen Security Forum, «αυτή η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει». Η Μανουέλ, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους, ανέφερε στο CNN πως: «Μπορείς να αλλάξεις το όνομα της επιχείρησης, μπορείς να κηρύξεις ή να άρεις την κατάπαυση του πυρός, αλλά είναι γεγονός πως το Στενό του Ορμούζ είναι κλειστό. Εμποδίζουμε τα ιρανικά δεξαμενόπλοια, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, οι αμερικανικές εταιρείες πλήττονται και η σύγκρουση αυτή δεν είναι καν κοντά στο τέλος».

Πώς έχει αποδυναμωθεί η διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ

Τα αδύνατα σημεία της διαπραγματευτικής θέσης των ΗΠΑ αποκαλύφθηκαν από τον ίδιο τον Ρούμπιο στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου την Τρίτη. Παρ’ ότι τόνισε τη θέση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «κρατούν όλα τα χαρτιά», επέμεινε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα έφερνε τελικά το Ιράν σε κατάσταση υποταγής.

Ο Ρούμπιο σημείωσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ: «Οποιοσδήποτε πρέπει να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Χωρίς νάρκες στο νερό. Χωρίς να πληρώνει κανείς διόδια. Σε αυτό πρέπει να επιστρέψουμε, και αυτός είναι ο στόχος εδώ», είπε.

Αλλά το Στενό ήταν ανοιχτό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και το Ιράν πλέον διαπίστωσε πως έχει στα χέρια του ένα σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί. Το γεγονός ότι αυτή η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν υπογραμμίζει το πόσο η στρατηγική ισορροπία του πολέμου έχει κλίνει προς την πλευρά της Τεχεράνης.

Προς όφελος όλων, και ιδίως των ΗΠΑ, είναι να επιτευχθεί άμεσα μια λύση. Ωστόσο, η ασαφής στάση του Τραμπ, οι προφανείς πόθοι του για εκπληκτικές διπλωματικές ανατροπές και η ιδέα ότι μία σελίδα είναι το κλειδί για την ειρήνη, δημιουργούν νέες αμφιβολίες σχετικά με τη σοβαρότητα και τις ικανότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, καταλήγει το CNN.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.