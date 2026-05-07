Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα εκατομμύρια Βρετανοί με σκοπό να εκλέξουν 5.066 συμβούλους σε 136 τοπικές αρχές στην Αγγλία, καθώς και τα μέλη των κοινοβουλίων της Σκωτίας και της Ουαλίας.

Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν τις πόρτες τους στις 7 το πρωί (τοπική ώρα) και θα κλείσουν στις 22:00.

Η σημερινή αναμέτρηση αποτελεί το κρισιμότερο πολιτικό ορόσημο μετά τις εθνικές εκλογές του 2024, καθώς το αποτέλεσμα αναμένεται να αναδιατάξει τις ισορροπίες ισχύος και να αλλάξει ριζικά τον πολιτικό χάρτη της χώρας.

Το Εργατικό Κόμμα και το μέλλον του Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα δυσμενές κλίμα, τροφοδοτούμενο τόσο από το «σκάνδαλο Μάντελσον» όσο και από τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πολιτική.

Μια βαριά ήττα, όπως προβλέπουν όλες οι δημοσκοπήσεις, θα ενισχύσει τις φωνές που ζητούν την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ ή, τουλάχιστον, την κατάθεση ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του.

Πληροφορίες λένε ότι μερίδα βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος συζητάει τρόπους για να τον απομακρύνει ενώ σύμφωνα με τη Huffpost UK, η Ντάουνινγκ Στριτ βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, έχοντας συγκροτήσει ειδική ομάδα συμβούλων για την αναχαίτιση τυχόν εσωκομματικών κινήσεων ανατροπής του πρωθυπουργού.

Το τέλος του δικομματισμού

Παραδοσιακά στις περισσότερες περιοχές που θα στηθούν κάλπες το «παιχνίδι» παίζεται ανάμεσα στο Εργατικό και το Συντηρητικό Κόμμα. Αυτό αναμένεται να αλλάξει σήμερα.

Περισσότερα κόμματα διεκδικούν την πρωτιά τόσο σε επίπεδο δημοτικών συμβουλίων όσο και στα τοπικά κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας.

Η χώρα περνάει από τον δικομματισμό στον πολυκομματισμό με τους Πράσινους αλλά και το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ να αναμένεται να καταγράψουν μεγάλα ποσοστά αποδυναμώνοντας τα μέχρι πρότινος μεγάλα κόμματα.

Ιστορική ανατροπή στην Ουαλία και το αίτημα για ανεξαρτησία της Σκωτίας

Από το 1999, όταν ιδρύθηκε το ουαλικό κοινοβούλιο (Σενέντ), το Εργατικό Κόμμα επικρατεί σε κάθε εκλογική αναμέτρηση εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία των εδρών.

Ως αποτέλεσμα, η αποκεντρωμένη κυβέρνηση στην Ουαλία διοικείται από τους Εργατικούς, αλλά αυτή η περίοδος επιτυχίας φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις το μεγαλύτερο κόμμα μετά τις σημερινές εκλογές θα είναι είτε το Plaid Cymru είτε το Reform UK, δύο μέχρι πρότινος μικρότερα κόμματα που προσφέρουν ριζικά διαφορετικές προοπτικές για το μέλλον.

Ωστόσο, κανένα από τα κόμματα δεν φαίνεται πιθανό να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο πρόσφατα διευρυμένο Σενέντ, το οποίο διαθέτει πλέον 96 έδρες.

Το Plaid Cymru έχει περισσότερες επιλογές για συνεργασία με άλλα κόμματα και αν χρειαστεί θα μπορούσε να σχηματίσει έναν συνασπισμό τόσο με το Εργατικό Κόμμα όσο και με το Πράσινο Κόμμα.

Στη Σκωτία, το Εθνικό Κόμμα (SNP) επιδιώκει μια καθαρή πλειοψηφία στο Χόλιρουντ, την οποία θα χρησιμοποιήσει ως νωπή εντολή για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας, κάτι που βέβαια η βρετανική κυβέρνηση έχει πολλάκις αποκλείσει.

Το αναλογικό σύστημα της Σκωτίας δημιουργήθηκε για να αποτρέπει μονοκομματικές κυβερνήσεις - η μόνη φορά που συνέβη αυτό ήταν υπό τον Άλεξ Σάλμοντ το 2011, πριν από το δημοψήφισμα του 2014.

Ένα καλό αποτέλεσμα για το SNP θα ήταν η επίτευξη αυτής της πλειοψηφίας. Το πιο πιθανό σενάριο, στο οποίο το SNP κυριαρχεί αλλά δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει πλειοψηφία, θα του επέτρεπε να ηγηθεί μιας κυβέρνησης μειοψηφίας βασιζόμενης στην υποστήριξη άλλων κομμάτων όπως των Πρασίνων.

Εργατικοί υπό πολιορκία στο Λονδίνο

Ο πολιτικός χάρτης στο Λονδίνο, μια πόλη που εδώ και χρόνια θεωρείται προπύργιο των Εργατικών, ενδέχεται να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό.

Πάνω από έξι εκατομμύρια Λονδρέζοι καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν δημοτικούς συμβούλους και στους 32 δήμους της πρωτεύουσας.

Την τελευταία φορά, το Εργατικό Κόμμα κέρδισε 21 από τους 32 δήμους, ωστόσο η εικόνα από αύριο αναμένεται να θυμίζει μωσαϊκό, με το Reform UK και τους Πράσινους να κατακτούν την πρωτιά σε κάποιες περιοχές.

