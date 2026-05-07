Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει την Αυστριακή ακτιβίστρια και εικαστικό Φλορεντίνα Χόλζινγκερ να αιωρείται μέσα σε μια τεράστια χάλκινη καμπάνα λειτουργώντας ως ανθρώπινο «γλωσσίδι».

Mensch als Klöppel: Wienerin "läutet" Biennale in Venedig ein



Schon vor dem offiziellen Start der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig sorgt die Wienerin Florentina Holzinger für Wirbel. Im Zentrum des Österreichischen Pavillons hängt eine monumentale Glocke, die stündlich von… pic.twitter.com/I1S1qelYyc — Russian Market (@runews) May 6, 2026

Πρόκειται για μια εγκατάσταση (installation) πριν την επίσημη έναρξη της φετινής Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας, και αποτελεί την αντίδραση της σε αυτό που η ίδια αποκαλεί επικείμενη «κλιματική αποκάλυψη».

Η Χόλζινγκερ χρησιμοποιεί την καμπάνα, με την επιγραφή «Ω ΚΑΙΡΟΙ Ω ΗΘΗ» στα λατινικά, ως το αρχαιότερο σύστημα συναγερμού της ανθρωπότητας. Το γεγονός ότι χρησιμοποιεί το ίδιο της το γυμνό κορμί για να παράγει τον ήχο, συμβολίζει ότι η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι εξωτερικό, αλλά κάτι που «χτυπά» πάνω στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, αναφέρεται.

Η Αυστριακή καλλιτέχνις είναι γνωστή για τις προκλητικές, ωμές και συχνά «σωματικές» παραστάσεις της που αναμιγνύουν το μπαλέτο, τα ακροβατικά και το σπλάτερ, θέλοντας να προκαλέσει ακραίες αντιδράσεις.

Ridículo 🤦🤦. En Venecia (Italia), del 5 al 6 de mayo de 2026 (previa a la inauguración oficial el 9 de mayo), la artista austriaca Florentina Holzinger presentó en el Pabellón Austriaco de la 61va Bienal de Venecia 2026 (“Seaworld Venice”) una performance sobre el apocalipsis… pic.twitter.com/bwH6ZAE6yv — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) May 6, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.