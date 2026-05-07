Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανθρώπινο «γλωσσίδι»: Γυμνή ακτιβίστρια «χτυπάει καμπάνα» για την κλιματική αλλαγή - Βίντεο

Πρόκειται για μια εγκατάσταση (installation) στη Βενετία, και αποτελεί την αντίδραση της σε αυτό που η ίδια αποκαλεί επικείμενη «κλιματική αποκάλυψη»

Καμπάνα

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει την Αυστριακή ακτιβίστρια και εικαστικό Φλορεντίνα Χόλζινγκερ να αιωρείται μέσα σε μια τεράστια χάλκινη καμπάνα λειτουργώντας ως ανθρώπινο «γλωσσίδι».

Πρόκειται για μια εγκατάσταση (installation) πριν την επίσημη έναρξη της φετινής Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας, και αποτελεί την αντίδραση της σε αυτό που η ίδια αποκαλεί επικείμενη «κλιματική αποκάλυψη».

Η Χόλζινγκερ χρησιμοποιεί την καμπάνα, με την επιγραφή «Ω ΚΑΙΡΟΙ Ω ΗΘΗ» στα λατινικά, ως το αρχαιότερο σύστημα συναγερμού της ανθρωπότητας. Το γεγονός ότι χρησιμοποιεί το ίδιο της το γυμνό κορμί για να παράγει τον ήχο, συμβολίζει ότι η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι εξωτερικό, αλλά κάτι που «χτυπά» πάνω στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, αναφέρεται.

Η Αυστριακή καλλιτέχνις είναι γνωστή για τις προκλητικές, ωμές και συχνά «σωματικές» παραστάσεις της που αναμιγνύουν το μπαλέτο, τα ακροβατικά και το σπλάτερ, θέλοντας να προκαλέσει ακραίες αντιδράσεις. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αυστρία κλιματική αλλαγή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark