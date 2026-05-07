Έρευνα του FBI στο γραφείο ισχυρής δημοκρατικής αιρετής στη Βιρτζίνια

Πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) έκαναν έφοδο και ερεύνησαν χθες Τετάρτη το πολιτικό γραφείο ισχυρής τοπικής αιρετής στην πολιτεία Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο έρευνας για υποτιθέμενη διαφθορά, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Λουίζ Λούκας, γερουσιάστρια στη Βιρτζίνια επί σειρά ετών, διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας, προς όφελος των δημοκρατικών, ενόψει των εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας, τον Νοέμβριο. Είναι συνιδιοκτήτρια νόμιμου καταστήματος που πουλά κάνναβη, το οποίο ερευνήθηκε επίσης, σύμφωνα με το Fox News και τη New York Times.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο, το FBI περιορίστηκε να επιβεβαιώσει πως προχώρησε στην έφοδο, «με δικαστικό ένταλμα» στο πλαίσιο έρευνας τη φύση της οποίας δεν διευκρίνισε.

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Βιρτζίνια, ο Μπόμπι Σκοτ, διερωτήθηκε αν τα πραγματικά κίνητρα ήταν πολιτικά.

«Αυτή η έρευνα του FBI καταγράφεται με φόντο την επανειλημμένη κατάχρηση του υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για να στοχοποιήσει αυτούς που εκλαμβάνει ως πολιτικούς του αντιπάλους», τόνισε.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει ζητήσει, ανοικτά και δημόσια, να ασκηθούν ποινικές διώξεις εναντίον προσώπων για τα οποία τρέφει μνησικακία. Η πιο χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι η υπόθεση του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη επειδή φέρεται να απείλησε «τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα» του Ντόναλντ Τραμπ, διότι μεταφόρτωσε σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με κοχύλια—που εκλήφθηκε ως «απειλή» από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλαντς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του κ. Τραμπ, έχει ενστερνιστεί τις διώξεις σε βάρος προσώπων που έχουν συγκρουστεί με τον ρεπουμπλικάνο, λέγοντας πως ο πρόεδρος θεωρεί καθήκον του την απόδοση «δικαιοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

