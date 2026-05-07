Ο Τραμπ λέει στους υποστηρικτές του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα «τελειώσει γρήγορα»

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει γρήγορο τέλος στον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς επιδιώκει μια συμφωνία για την επίλυση του αδιεξόδου που αφορά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Το κάνουμε αυτό για έναν πολύ σημαντικό λόγο: Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία με υποστηρικτές του κόμματός του.

«Έτσι, νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό. Καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό και ότι θα τελειώσει γρήγορα», είπε, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

