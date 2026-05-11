Η Πολωνία θα ζητήσει εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο, που κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας κατόρθωσε να ταξιδέψει από την Ουγγαρία στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Βαρσοβία ήλπιζε ότι μετά την αποχώρηση από την εξουσία του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είχε προσφέρει άσυλο στον Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και τον υφυπουργό του Μαρτσίν Ρομανόφσκι, οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδίδονταν στην Πολωνία για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες.

Οι πολωνικές αρχές είχαν αφαιρέσει και των δύο τα διαβατήρια. Δεν είναι γνωστό που βρίσκεται ο Ρομανόφσκι.

«Θα ζητήσουμε τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ουγγαρία το νομικό πλαίσιο και τα πραγματικά γεγονότα της εξόδου του Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο από το ουγγρικό έδαφος», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Και ειδικά, ποιο είναι το έγγραφο που του επέτρεψε να διασχίσει τα σύνορα και του έδωσε το δικαίωμα να εισέλθει στις ΗΠΑ. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση αυτή θα διευθετηθεί και ότι δεν θα επηρεάσει τις καλές σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία».

Ο Ζιόμπρο είναι ο αρχιτέκτονας των μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος Όρμπαν που περιόρισαν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του PiS (2015-2023).

Αντιμετωπίζει 26 κατηγορίες κυρίως για διασπάθιση χρημάτων Ταμείου, οι πόροι του οποίου αποσκοπούσαν στη συνδρομή σε θύματα εγκλημάτων, για πολιτικό όφελος.

Ο Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο διέφυγε από την Ουγγαρία και βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της πολωνικής εφημερίδας Gazeta Wyborcza.

