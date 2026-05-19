Περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης στη Νότια Καλιφόρνια, καθώς μεγάλη πυρκαγιά απειλεί κατοικίες σε προαστιακές περιοχές.

Η πυρκαγιά Sandy Fire ξέσπασε τη Δευτέρα στους λόφους πάνω από το Σίμι Βάλεϊ, περίπου 48 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης είχε κάψει περισσότερα από πέντε τετραγωνικά χιλιόμετρα ξηρής βλάστησης και είχε καταστρέψει τουλάχιστον ένα σπίτι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Βεντούρα.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν αρχικά εξαιτίας ισχυρών ανέμων που ξεπερνούσαν τα 48 χιλιόμετρα την ώρα, ωστόσο οι πυροσβέστες βοηθήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την εξασθένηση των ανέμων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Άντριου Ντάουντ.

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς χάρη στη βελτίωση των καιρικών συνθηκών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα συνεργεία ελπίζουν να περιορίσουν περαιτέρω τη φωτιά πριν ενισχυθούν ξανά οι άνεμοι.

Η πυρκαγιά παραμένει χωρίς καμία οριοθέτηση, ενώ τα αίτια της εκδήλωσής της ερευνώνται.

Εντολές και προειδοποιήσεις εκκένωσης παρέμεναν σε ισχύ για αρκετές συνοικίες στο Σίμι Βάλεϊ, πόλη με περισσότερους από 125.000 κατοίκους.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες έδιναν μάχη και με μεγάλη πυρκαγιά έκτασης περίπου 59 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη νήσο Σάντα Ρόζα, ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας.

Η φωτιά κατέστρεψε μία κατοικία και αποθήκη εξοπλισμού, ενώ οδήγησε στην απομάκρυνση 11 εργαζομένων της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων.

Η Σάντα Ρόζα, δημοφιλής προορισμός για κάμπινγκ και πεζοπορία, φιλοξενεί μεταξύ άλλων αλεπούδες των νησιών, στικτές νυφίτσες και θαλάσσιους ελέφαντες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.