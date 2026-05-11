Ο Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας που αντιμετωπίζει κατηγορίες για την διάπραξη εγκλημάτων στη χώρα του και είχε λάβει άσυλο στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, διέφυγε από την Ουγγαρία και βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της πολωνικής εφημερίδας Gazeta Wyborcza.

Ο Ζιόμπρο και η σύζυγός του εισήλθαν στις ΗΠΑ αφού ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) παρενέβη προσωπικά ώστε να εγκριθούν οι βίζες τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρά την αντίθετη γνώμη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του πρεσβευτή της Πολωνίας στην Ουάσινγκτον Τομ Ρόουζ.

Ο πολωνός πρεσβευτής είχε διαβεβαιώσει πρόσφατα τον πολωνό υπουργό Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι ότι η Ουάσινγκτον δεν θα προσφέρει καταφύγιο σε πρόσωπα που θα διαφύγουν από την Ουγγαρία, σύμφωνα με την Gazeta Wyborcza.

Η πολωνική βουλή αφαίρεσε την βουλευτική ασυλία του Ζιόμπρο τον περασμένο Νοέμβριο, αφού κατηγορήθηκε για διασπάθιση δημοσίου χρήματος ως υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS).

Η ηγεσία του PiS διατήρησε στενές σχέσεις με τον Βίκτορ Όρμπαν.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι η χώρα του δεν θα είναι πλέον ασφαλές καταφύγιο για τον Ζιόμπρο, που αρνείται τις εναντίον του κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο Τραμπ παρενέβη για τη χορήγηση βίζας έπειτα από αιτήματα πολιτικών του PiS προς τον αμερικανό πρόεδρο και τον Λευκό Οίκο. Άλλωστε ο Τραμπ αισθάνεται κοντά στον εθνικιστή πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, θεωρώντας τον εκ των ολίγων υποστηρικτών του στην Ευρώπη μετά και την αποχώρηση του Βίκτορ Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

