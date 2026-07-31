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Χρηματιστήριο: Οριακή πτώση κατά 0,08% - Με κέρδη 4,47% έκλεισε ο Ιούλιος

Το Χρηματιστήριο έκλεισε σήμερα με ελαφρώς χαμηλότερες τιμές, παρουσιάζοντας αρνητικό πρόσημο μετά από πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις

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Χρηματιστηριακή πτώση

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη σε ποσοστό 4,71%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.569,75 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.563,87 μονάδες (-0,31%) και υψηλότερη τιμή στις 2.588,41 μονάδες (+0,64%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο 3,09%, τον Ιούλιο κέρδισε 4,47%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 21,17%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 396,298 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 63.913.025 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+4,62%), της CrediaBank (+3,52%), της ViohaLco (+3,15%), της Allwyn (+1,99%) και της Πειραιώς (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-3,54%), της Elvalhalcor (-1,45%) και του ΟΤΕ (-1,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Alpha Bank διακινώντας 15.215.175 και 13.006.124 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 74,89 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 55,61 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 44 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Prodea (+7,97%) και Real Consulting(+4,85%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-9,32%) και Εκτέρ (-4,66%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,4200 +4,62%

ALLWYN:13,3400 +1,99%

ΚΥΠΡΟΥ:10,2500 -0,68%

CREDIABANK:1,0000 +3,52%

METLEN:45,9600 +0,83%

OPTIMA:10,4200 -0,86%

ΤΙΤΑΝ:52,1000 +0,19%

ALPHA BANK: 4,2660 -0,26%

AEGEAN AIRLINES:12,1500 +0,83%

VIOHALCO: 17,6800 +3,15%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,2200 +0,71%

ΔΑΑ:10,5600 -1,22%

ΔΕΗ: 22,3000 +0,45%

COCA COLA HBC:58,5000 -0,85%

ΕΛΠΕ: 13,0000 +1,09%

ELVALHALCOR: 3,7400 -1,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,1000 -3,54%

ΕΥΔΑΠ: 11,3800 αμετάβλητη

EUROBANK: 4,4500 -0,45%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3150 +1,36%

MOTOR OIL: 50,8000 -0,20%

JUMBO: 24,2000 +0,41%

ΟΛΠ:44,5000 -0,67%

ΟΤΕ: 20,0200 -1,09%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,0000 +1,52%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές
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