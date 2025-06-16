Ένα αεροσκάφος της Air India, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Χονγκ Κονγκ στο Δελχί, επέστρεψε στο Χονγκ Κονγκ αφού ο πιλότος εντόπισε πιθανό τεχνικό πρόβλημα εν πτήσει, ανέφερε το ANI τη Δευτέρα.
Συγκεκριμένα, η πτήση AI315 της Air India, που εκτελούνταν με Boeing 787-8 Dreamliner, είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το Χονγκ Κονγκ για τον προγραμματισμένο προορισμό της ωστόσο, αφότου παρουσιάστηκε το πρόβλημα το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ.
Η φύση του τεχνικού προβλήματος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.