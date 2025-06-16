Λογαριασμός
Αεροσκάφος της Air India επέστρεψε στο Χονγκ Κονγκ μετά από τεχνικό πρόβλημα

Συγκεκριμένα, η πτήση AI315 της Air India, που εκτελούνταν με Boeing 787-8 Dreamliner, είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το Χονγκ Κονγκ με κατεύθυνση προς το Δελχί

Air India

Ένα αεροσκάφος της Air India, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Χονγκ Κονγκ στο Δελχί, επέστρεψε στο Χονγκ Κονγκ αφού ο πιλότος εντόπισε πιθανό τεχνικό πρόβλημα εν πτήσει, ανέφερε το ANI τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, η πτήση AI315 της Air India, που εκτελούνταν με Boeing 787-8 Dreamliner, είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το Χονγκ Κονγκ για τον προγραμματισμένο προορισμό της ωστόσο, αφότου παρουσιάστηκε το πρόβλημα το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ.

Η φύση του τεχνικού προβλήματος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

