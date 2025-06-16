Ένα αεροσκάφος της Air India, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Χονγκ Κονγκ στο Δελχί, επέστρεψε στο Χονγκ Κονγκ αφού ο πιλότος εντόπισε πιθανό τεχνικό πρόβλημα εν πτήσει, ανέφερε το ANI τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, η πτήση AI315 της Air India, που εκτελούνταν με Boeing 787-8 Dreamliner, είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το Χονγκ Κονγκ για τον προγραμματισμένο προορισμό της ωστόσο, αφότου παρουσιάστηκε το πρόβλημα το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ.

Η φύση του τεχνικού προβλήματος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.