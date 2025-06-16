Συνάντηση Στάρμερ - Μελόνι: Νέα έκκληση για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απηύθυνε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της G7 στην Αλμπέρτα του Καναδά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ για τη συνάντηση που είχε το βράδυ της Κυριακής με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης είναι καταστροφικό, ενώ επισήμαναν πως δεν πρέπει να υποτιμάται ο πιθανός αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

Σημείωσαν δε πως η φετινή σύνοδος της G7 διεξάγεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τη διεθνή κοινότητα και υπογράμμισαν ότι οι εταίροι οφείλουν να αναζητήσουν διπλωματικές λύσεις για την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Παράλληλα, επανέλαβαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, τονίζοντας πως πρόκειται για θέμα κοινής ασφάλειας που θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων τις επόμενες δύο ημέρες.

Κεντρικό σημείο της συνάντησης αποτέλεσε και η μετανάστευση, με τους δύο ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία για την εξεύρεση λύσεων με στόχο την αποδόμηση των εγκληματικών δικτύων παράτυπης μετανάστευσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.