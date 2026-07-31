Ένα δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις διαρρέει πετρέλαιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και η πετρελαιοκηλίδα έχει επεκταθεί τις τελευταίες ημέρες, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων και εκτιμήσεις ειδικών στη ναυτιλία.

Confirmation tank breach occurred on CAROLINE BEZENGI 🇨🇲 port bow section of the hull.



A LOT of black crude oil leaking visible 👇 on @SynMaxInt satellite image.#oilspill https://t.co/cLfTFhan8A pic.twitter.com/urPQG3bYcx July 30, 2026

Το Caroline Bezengi φόρτωσε ρωσικό πετρέλαιο στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας πριν ξεκινήσει το τελευταίο του ταξίδι, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.

Στις 8 Ιουνίου το πλοίο ανέφερε για πρώτη φορά προβλήματα ενώ βρισκόταν ανοικτά του λιμανιού Μουκάλα στη νότια Υεμένη, σύμφωνα με δύο πηγές ναυτικής ασφάλειας, οι οποίες πρόσθεσαν ότι οι αρχικές εκτιμήσεις έδειχναν πως είχε σημειωθεί έκρηξη πάνω στο πλοίο.

Δορυφορική εικόνα της 28ης Ιουλίου δείχνει μια σκούρα πετρελαιοκηλίδα γύρω από το πλοίο, καθώς και πιο ανοιχτόχρωμες κηλίδες βόρεια του νησιού αλ-Κιμπλιγιάχ, το οποίο βρίσκεται κοντά στις ακτές του Ομάν και αποτελεί μέρος προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής.

«Οι πιο σκούρες πετρελαιοκηλίδες υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον ένα τμήμα του κύτους του πλοίου αποθήκευσης αργού πετρελαίου φαίνεται να έχει πλέον υποστεί ρήγμα και το πλοίο διαρρέει αργό πετρέλαιο», δήλωσε ο Βιμ Ζβάινενμπουργκ, ειδικός στην τηλεπισκόπηση της ολλανδικής ειρηνευτικής οργάνωσης Pax, αφού εξέτασε τις δορυφορικές εικόνες.

Πρόσθεσε ότι η εποχή των μουσώνων στην περιοχή, η οποία συνήθως κορυφώνεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μπορεί να προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα που ενδέχεται να επιταχύνουν σημαντικά την εξάπλωση του αργού πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

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