Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων της συντριβής Boeing 787 της Air India, προτού συμπληρωθεί ένα λεπτό μετά την απογείωσή του από την Αχμενταμπάντ, στη βορειοδυτική Ινδία, με προορισμό το Λονδίνο, αυξήθηκε στους 279 νεκρούς, ενημέρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην αστυνομία.

Συνολικά 279 σοροί ή υπολείμματα ανθρωπίνων σωμάτων διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης μετά την καταστροφή, εξήγησε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 265 νεκρούς — επιβάτες, μέλη του πληρώματος του επιβατικού αεροσκάφους μεγάλων αποστάσεων, καθώς και ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στα κτίρια πάνω στα οποία κατέπεσε.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7 — BNO News (@BNONews) June 12, 2025

Η πτήση 171 της Air India συνετρίβη δευτερόλεπτα μετά την απογείωση στις 13:19 (τοπική ώρα· 11:09 ώρα Ελλάδας) με προορισμό το λονδρέζικο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, σύμφωνα με την ινδική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Οι πιλότοι εξέπεμψαν σήμα κινδύνου τη στιγμή που το αεροσκάφος σηκωνόταν από τον διάδρομο, προτού χάσει ύψος και πέσει πάνω σε συνοικία της πόλης Αχμενταμπάντ πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, χτυπώντας μεταξύ άλλων κέντρο όπου στεγάζονταν γιατροί και φοιτητές ιατρικής γειτονικού νοσοκομείου, καθώς και μέλη των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με την ινδική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, στο Boeing 787 επέβαιναν 230 επιβάτες –169 υπήκοοι Ινδίας, 53 Βρετανίας, 7 Πορτογαλίας, 1 Καναδά– και 12μελές πλήρωμα.

Μόλις ένας από τους επιβάτες –είναι Βρετανός ινδικής καταγωγής, σύμφωνα με το BBC– καθισμένος στο εμπρόσθιο τμήμα της ατράκτου, επέζησε ως εκ θαύματος κι ανασύρθηκε τραυματισμένος από τα συντρίμμια του 787-8, αεροσκάφους μήκους 57 μέτρων με άνοιγμα πτερύγων 60 μέτρων.

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed.

According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU — Brut India (@BrutIndia) June 12, 2025

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών της Ινδίας, ο Αμίτ Σα, έκανε γνωστό ότι ο οριστικός απολογισμός της αεροπορικής καταστροφής, η οποία συγκαταλέγεται στις χειρότερες που έχουν καταγραφτεί παγκοσμίως από το 2000, δεν θα δημοσιοποιηθεί παρά αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων.

Οι ερευνητές ανέσυραν από τα συντρίμμια το ένα από τα δυο λεγόμενα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους (τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης), και συνεχίζουν σήμερα την έρευνα στον τόπο της καταστροφής για να εντοπίσουν και το δεύτερο (τον αποτυπωτή συνομιλιών πιλοτηρίου).

