Από την τελευταία ιρανική επίθεση, υπέστη περιορισμένες ζημιές η αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, η οποία και θα παραμείνει κλειστή σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel. June 16, 2025

Η είδηση για το χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία ενδέχεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι περισσότερα από 25 αμερικανικά ιπτάμενα τάνκερ απογειώθηκαν νωρίς το πρωί σήμερα από τις ΗΠΑ και κινούνται ανατολικά διασχίζοντας τον Ατλαντικό Ωκεανό, όπως δημοσίευσαν οι περισσότεροι λογαριασμοί που παρακολουθούν το Air Traffic.

#Breaking: 22 tanker aircraft of the #USAF are now refueling #USAF's fighter jets and heavy bombers including B-2As armed with GBU-57/B bunker buster bombs on their ways to Europe and then possibly #Iran to bomb Fordow Uranium Enrichment facility:



KC-135Rs:

58-0049

58-0060… pic.twitter.com/txhM79AyTE — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 16, 2025

