Zημιές στην αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ - Αμερικανικά αερο-τάνκερ πετούν προς ανατολάς

Η είδηση για το χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία ενδέχεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι περισσότερα από 25 αμερικανικά ιπτάμενα τάνκερ απογειώθηκαν νωρίς το πρωί από τις ΗΠΑ και κινούνται ανατολικά

Από την τελευταία ιρανική επίθεση, υπέστη περιορισμένες ζημιές η αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, η οποία και θα παραμείνει κλειστή σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Η είδηση για το χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία ενδέχεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι περισσότερα από 25 αμερικανικά ιπτάμενα τάνκερ απογειώθηκαν νωρίς το πρωί σήμερα από τις ΗΠΑ και κινούνται ανατολικά διασχίζοντας τον Ατλαντικό Ωκεανό, όπως δημοσίευσαν οι περισσότεροι λογαριασμοί που παρακολουθούν το Air Traffic.

