Εξήντα γυναίκες κατηγορούν στο εξής τον πρώην ιδιοκτήτη του λονδρέζικού πολυκαταστήματος Harrods, Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς, από 37 την περασμένη εβδομάδα, όπως ανέφεραν σήμερα σε μια ανακοίνωση οι δικηγόροι που τις εκπροσωπούν.

"Μέχρι σήμερα, ανταποκριθήκαμε σε περισσότερα από 200 αιτήματα και μηνύματα από όλο τον κόσμο. Επιβεβαιώνουμε πως εκπροσωπούμε πλέον 60 επιζήσασες στο πλαίσιο των ενεργειών μας, και πως άλλες θα ακολουθήσουν", υπογράμμισαν, επιμένοντας στην "όλο και περισσότερο διεθνή" εμβέλεια της υπόθεσης αυτής.

Εκτός από τα Harrods, οι δικηγόροι έκαναν λόγο για "αξιόπιστες αποδείξεις" σεξουαλικών επιθέσεων σε άλλες επιχειρήσεις που ανήκαν στον αλ Φαγέντ, μεταξύ των οποίων η αγγλική ομάδα Φούλαμ την οποία αγόρασε το 1997.

"Περιμέναμε πως κακοποιήσεις θα είχαν σημειωθεί παντού όπου είχε πάει ο Μοχάμεντ αλ Φαγέντ. Αυτό είναι δυστυχώς αλήθεια", πρόσθεσε.

Δεκάδες γυναίκες, ορισμένες από αυτές ανήλικες την εποχή των γεγονότων, κατηγορούν για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, που πέθανε τον Αύγουστο του 2023 σε ηλικία 94 ετών.

Τουλάχιστον πέντε λένε ότι βιάστηκαν από τον πατέρα του τελευταίου συντρόφου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, που πέθανε μαζί με εκείνην σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997.

Λέγοντας πως οι πελάτες τους έχουν "χάσει κάθε εμπιστοσύνη στα Harrods", οι δικηγόροι ζήτησαν για μία ακόμη φορά τη διεξαγωγή "ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας" προκειμένου να αξιολογήσει να να αποφανθεί για αυτές τις κατηγορίες.

Η διεύθυνση του πολυκαταστήματος παραδέχθηκε χθες, Πέμπτη, πως υπήρχε μια "τοξική κουλτούρα" στα Harrods επί ιδιοκτησίας του Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, κατηγορώντας τον ότι "διαχειριζόταν εκείνη την επιχείρηση ως προσωπικό φέουδό του".

Η αστυνομία του Λονδίνου κάλεσε όλα τα θύματα του Μοχάμεντ αλ Φαγέντ να το γνωστοποιήσουν.

Είπε πως ερευνά αν και άλλα πρόσωπα μπορούν να κατηγορηθούν σε αυτήν την υπόθεση, υπενθυμίζοντας πως δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη εις βάρος ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.