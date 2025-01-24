Χαμάς: δίνει στο Ισραήλ τα ονόματα των 4 ομήρων που θα απελευθερώσει

Τα ονόματα των τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν αύριο Σάββατο θα δώσει εντός της ημέρας η Χαμάς στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας.

Την αποκάλυψη έκανε στο Καταριανό δίκτυο Αλ Αράμπι ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Ζαχέρ Τζχαμπαρίν αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Τζαμπαρίν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της ομάδας στη Δυτική Όχθη, ζει εξόριστος στην Κωνσταντινούπολη.

Στο πλαίσιο της δεύτερης ανταλλαγής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου θα απελευθερωθούν τέσσερις γυναίκες, στρατιωτίνες και πολίτες, και θα γίνει ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους

Επίσης, η Χαμάς αναμένεται να παράσχει στο Ισραήλ λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση των 30 εναπομεινάντων ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας, παρέχοντας λεπτομέρειες για το ποιοι εξ αυτών είναι ζωντανοί.

Από τον αριθμό των Ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν εξαρτάται και ο αριθμός των Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν.

Πηγή: skai.gr

