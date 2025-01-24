Ζαχάροβα: Εμπορία οργάνων στο διαδίκτυο από την Ουκρανία

Με την υποστήριξη της Δύσης, το Κίεβο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εμπορίας οργάνων στην Ουκρανία, και ανθρώπινα όργανα που έχουν ληφθεί από το πεδίο της μάχης πωλήθηκαν στο διαδίκτυο, ισχυρίστηκε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο δίκτυο REN TV.



«Στην Ουκρανία, ιδιαίτερα σε μέρη όπου γίνονταν μάχες και όπου βρίσκονταν στρατιώτες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τάγματα, βρέθηκαν πτώματα και σοροί ανθρώπων με σαφείς ενδείξεις ότι τα όργανά τους είχαν αφαιρεθεί», είπε η διπλωμάτης.



Σύμφωνα πάντα με τη Ζαχάροβα, «τα βιολογικά εργαστήρια του Πενταγώνου αναπτύχθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας».

«Η Ουκρανία μετατρεπόταν σταδιακά σε πεδίο δοκιμών για πειράματα οποιασδήποτε ποιότητας με βιολογικά εργαστήρια, προφανώς με εμπόριο οργάνων», υποστήριξε.



Η Ζαχάροβα επέμεινε στο γεγονός ότι «οι συμμετέχοντες σε αυτά τα τρομερά ‘’σχήματα’’ εμπορεύονταν όργανα μέσω διαδικτύου», «και ήταν ακόμη δυνατό να παραγγείλουν ό,τι χρειαζόταν».



Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών επέστησε επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι «το καθεστώς του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσε επειγόντως μια σειρά νομοθετικών πράξεων για μια

απλοποιημένη διαδικασία που ελαχιστοποιεί τη χρήση οποιωνδήποτε διαδικασιών παρακολούθησης και πιστοποίησης για τη διεξαγωγή τέτοιων επεμβάσεων».



«Προφανώς απλώς νομιμοποίησαν την απόλυτη ανομία», κατέληξε η Ζαχάροβα.

Υπενθυμίζεται ότι για μυστικά βιολογικά εργαστήρια των ΗΠΑ στην Ουκρανία είχε μιλήσει και ο δολοφονηθείς Ρώσος στρατηγός Ιγκορ Κιρίλοφ, αναφέροντας ότι και στο παρελθόν το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αποκάλυψε αξιωματούχους, πανεπιστημιακούς, ΜΚΟ, κρατικές και ιδιωτικές βιοτεχνολογικές εταιρίες που εμπλέκονταν στα μυστικά προγράμματα βιολογικών όπλων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Πηγή: skai.gr

