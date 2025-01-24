Σοϊγκού: Αυξάνεται ο κίνδυνος ένοπλης σύγκρουσης ανάμεσα σε πυρηνικές δυνάμεις

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην υπουργός Άμυνας, προειδοποίησε πως ο κίνδυνος μιας ένοπλης σύγκρουσης ανάμεσα σε πυρηνικές δυνάμεις αυξάνεται, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Με φόντο τις αυξανόμενες συγκρούσεις και την επιδείνωση της γεωπολιτικής αντιπαλότητας στον κόσμο, οι κίνδυνοι μιας βίαιης σύγκρουσης ανάμεσα σε μείζονες χώρες και με τη συμμετοχή πυρηνικών δυνάμεων αυξάνονται», δήλωσε ο Σοϊγκού στο TASS.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας δήλωσε πως το ΝΑΤΟ εντείνει τις δραστηριότητές του στο ανατολικό σκέλος του, κοντά στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, και κάνει εκεί πρόβες επιθετικών, καθώς και αμυντικών σεναρίων.

Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει πως η Ρωσία είναι αυτή που αυξάνει τις εντάσεις, μεταξύ άλλων και με την ανακοίνωσή της το 2023 πως αναπτύσσει τακτικά πυρηνικά όπλα στη σύμμαχό της Λευκορωσία, η οποία συνορεύει με τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Σοϊγκού δήλωσε πως η Ρωσία, η οποία έστειλε το Φεβρουάριο 2022 δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, και η Λευκορωσία λαμβάνουν προληπτικά μέτρα εναντίον αποπειρών της Δύσης να «αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση ... εκ των ένδον».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι η Λευκορωσία βρίσκεται τώρα υπό την προστασία του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας ως συνέπεια των αλλαγών που ανακοίνωσε πέρυσι ο Πούτιν στο ρωσικό δόγμα για τη χρήση πυρηνικών όπλων.

«Η ρωσική 'πυρηνική ομπρέλα' εξασφαλίζει τώρα την προστασία του στενότερου συμμάχου μας στα ίδια σενάρια κατά τα οποία η Ρωσία επιτρέπει μια πυρηνική απάντηση για τη δική της άμυνα», δήλωσε.

«Συγκεκριμένα, όταν αποκρούει μια επίθεση που γίνεται με όπλα μαζικής καταστροφής ή επίθεση με χρήση συμβατικών όπλων που δημιουργεί κρίσιμη απειλή για την κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

