Ελπίδα και σκεπτικισμός στην Ουκρανία μετά την ορκωμοσία Τραμπ

Καθώς η νέα εποχή Τραμπ ξεκινά, το ενδιαφέρον στρέφεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και τις υποσχέσεις του νέου Αμερικανού προέδρου να τερματίσει τη σύγκρουση άμεσα με τους Ουκρανούς προς το παρόν να εκφράζουν ταυτόχρονα ένα μείγμα ελπίδας και σκεπτικισμού.

Ο Τραμπ περιέγραψε τον εαυτό του στην ομιλία του κατά την ορκωμοσία του ως «ειρηνευτή» που δεν θα εμπλέξει τις ΗΠΑ σε καταστροφικούς ξένους πολέμους, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται στην Ουκρανία ή να εξηγεί περαιτέρω το πώς θα μπορούσε να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις σχεδόν τρία χρόνια μετά την εισβολή του.

Μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι 1 εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο και υποστήριξε ότι ήταν προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να σταματήσουν οι μάχες. «Αυτός [ο Πούτιν] καταστρέφει τη Ρωσία. Θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία. Ο Ζελένσκι θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

Οι Ουκρανοί έξω από τον σταθμό του μετρό Lukianivska στο Κίεβο το επόμενο πρωί, όπου ένας ρωσικός πύραυλος σκότωσε τρεις ανθρώπους το Σάββατο, είπαν ότι περίμεναν με αγωνία τη συνέχεια.

«Νομίζω ότι μια συμφωνία δεν είναι ρεαλιστική. Ο Τραμπ μιλά πολύ», είπε η Βαλέρια, μια 23χρονη εργαζόμενη σε κατάστημα. «Υποσχέθηκε να τερματίσει τη σύγκρουση σε 24 ώρες. Αυτό δεν θα συμβεί. Οι φίλοι μου χωρίζονται 50-50 σε αυτούς που πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει κάτι και σε αυτούς που δεν το πιστεύουν.

«Είδα την ορκωμοσία στην τηλεόραση. Ο Τραμπ με εντυπωσίασε. Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο», είπε ο Mykola, ένας συνταξιούχος φυσικός. Είπε ότι ζούσε στη Νέα Υόρκη και είχε δει τον Τραμπ πολλές φορές έξω από τον Πύργο Τραμπ. «Νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να κάνει κάτι. Έκανε κατάπαυση του πυρός στο Ισραήλ και τη Γάζα».

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τον συνεχάρη τη Δευτέρα . «Η επίτευξη ειρήνης μέσω της ισχύος που ανακοίνωσε παρέχει μια ευκαιρία να ενισχυθεί η αμερικανική ηγεσία και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη και δίκαιη ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι. Η Ουκρανία προσβλέπει σε «αμοιβαία επωφελή συνεργασία».

Τα ενθουσιώδη σχόλιά του ήρθαν μετά τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ του Κιέβου και της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πρώην πρόεδρος ακολούθησε μια υπερβολικά προσεκτική πολιτική διαχείρισης κρίσεων, με τη στρατιωτική βοήθεια να αποστέλλεται πολύ αργά και σε ανεπαρκείς ποσότητες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη ότι οι διπλωματικές προσεγγίσεις του Ζελένσκι προς τον Τραμπ έχουν αντίκρυσμα. «Νομίζω ότι ο Τραμπ δεν τον θέλει. Δεν κάλεσε τον Ζελένσκι στην ορκωμοσία», είπε η Anna Fedorivna, πτυχιούχος αγγλικής φιλολογιας. «Ίσως ο Τραμπ να βρει έναν τρόπο να προχωρήσει. Μιλάει με τον Πούτιν τουλάχιστον, κάτι που δεν έκανε ο Μπάιντεν. Ελπίζω να προκύψει κάτι θετικό».

Η Ουκρανή δημοσιογράφος Kristina Berdynskykh παρακολούθησε την ομιλία του Τραμπ. «Δεν υπήρχε τίποτα για την Ουκρανία. Η μόνες δηλώσεις για την εξωτερική πολιτική ήταν για τον Παναμά, το Μεξικό και τον Άρη», είπε. «Νομίζω ότι ο Τραμπ δεν σκέφτεται πολύ την Ουκρανία. Η κύρια πρόκληση μας στο μέλλον θα είναι να προκαλέσουμε την προσοχή του».

Η Berdynskykh είπε ότι η υπόσχεση του Τραμπ να αυξήσει τις αμερικανικές γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν καλά νέα για την Ουκρανία. Θα ωθούσε προς τα κάτω την τιμή του ρωσικού πετρελαίου, που αποστέλλεται σε όλο τον κόσμο μέσω του σκιώδη στόλου και χρησιμοποιείται από το Κρεμλίνο για να χρηματοδοτήσει την τεράστια πολεμική του οικονομία. «Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ θα κάνει δώρο στον Πούτιν την Ουκρανία. Αυτό θα έκανε την Αμερική να φαίνεται αδύναμη», τόνισε.

Ο Anton Herashchenko , σχολιαστής και πρώην κυβερνητικός σύμβουλος, είπε ότι ο Τραμπ θέλει να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος και η Ουκρανία να γίνει το «εσωτερικό» πρόβλημα της Ευρώπης. Τα κύρια συμφέροντα του προέδρου των ΗΠΑ ήταν αλλού – στην αμερικανική ήπειρο και την Ασία-Ειρηνικό, σημείωσε. «Από σήμερα, η κατάσταση της στρατηγικής αβεβαιότητας συνεχίζεται», είπε.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός 100 ημερών. Ο Κέλογκ, ωστόσο, ακύρωσε ένα ταξίδι στο Κίεβο που είχε προγραμματίσει για τις αρχές Ιανουαρίου. Λίγοι Ουκρανοί πιστεύουν ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό. Θεωρούν πιο πιθανό να τερματίσει ο Τραμπ τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, ο Πούτιν δεν έχει δείξει καμία διάθεση για συμβιβασμό. Οι όροι του περιλαμβάνουν την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που δεν ελέγχει, και την αντικατάσταση της κυβέρνησης του Ζελένσκι με μια «ουδέτερη» φιλορωσική διοίκηση. Στο πεδίο της μάχης, εν τω μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022.

«Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα σταματήσει μέχρι να καταστρέψει την Ουκρανία. Είναι ανόητος», είπε ο Πέτρο Χριχόροβιτς, ένας συνταξιούχος, προσθέτοντας ότι «ακόμα κι έτσι, υπάρχει λίγη ελπίδα. Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος. Τόσοι ειρηνικοί άνθρωποι έχουν πεθάνει».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.