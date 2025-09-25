Συνάντηση Τραμπ και αλ-Σάρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ-Σάρα συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, μετέδωσε νωρίς την Πέμπτη το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Το SANA δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει τον αλ-Σάρα να σφίγγει τα χέρια με τον Τραμπ, με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ να είναι παρούσα. Το πρακτορείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Φωτογραφίες: SANA

Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, μετά τη συνάντησή τους στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, τον Μάιο, μετά την αιφνιδιαστική δήλωση του Τραμπ για την την άρση των κυρώσεων κατά της Δαμασκού. Μετά τη συνάντησ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Άχμεντ αλ-Σάρα ως «σκληρό τύπο», «μαχητή» και «νέο, ελκυστικό τύπο».

Ο Άχμεντ αλ-Σάρα, ο πρώτος σύρος ηγέτης που λαμβάνει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1967, ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από συμμαχία ισλαμιστών τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.