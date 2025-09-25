Η Ουκρανία ανακοίνωσε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία

Η Ουκρανία και η Συρία αποκατέστησαν επισήμως τις διπλωματικές σχέσεις τους, καθώς οι πρόεδροι των δύο χωρών συναντήθηκαν χθες Τετάρτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Το Κίεβο είχε διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Δαμασκό το 2022 όταν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ αναγνώρισε την «ανεξαρτησία» ουκρανικών περιφερειών που ελέγχονταν από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή των στρατευμάτων της Μόσχας.

