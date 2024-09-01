Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζει τις ΗΠΑ προκειμένου να επιτρέψουν στο Κίεβο να εξαπολύσει επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορα, μετά τη χθεσινή συνάντηση ουκρανικής αντιπροσωπείας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ουάσινγκτον έχει παραδώσει στο Κίεβο στρατιωτική βοήθεια αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά έχει περιορίσει τη χρήση της εντός της ουκρανικής επικράτειας και σε διασυνοριακές επιχειρήσεις αμυντικού χαρακτήρα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε πως εάν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις καταφέρουν να αποτρέψουν τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, θα κάνουν ένα σημαντικό βήμα για να υποχρεώσουν τη Ρωσία να επιδιώξει «τον τερματισμό του πολέμου και μια δίκαιη ειρήνη». Απευθύνοντας έκκληση προς τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, είπε: «Χρειαζόμαστε την έγκριση για τη χρήση μέσων μεγάλου βεληνεκούς, οβίδων και πυραύλων σας». Χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, ανέφερε πως οι εκπρόσωποί του «παρείχαν όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες» στους συμμάχους της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να απευθύνει ανάλογη έκκληση τον επόμενο μήνα, όταν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και να συμμετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Άμυνας Ρούστεμ Ουμέροφ, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον μαζί με άλλους ουκρανούς αξιωματούχους, είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN ότι το Κίεβο έχει υπογραμμίσει πως ρωσικές αεροπορικές βάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για επιδρομές κατά ουκρανικών πόλεων, βρίσκονται εντός της εμβέλειας οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. «Έχουμε εξηγήσει τι είδους μέσα χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από τη ρωσική τρομοκρατία… Ελπίζω να εισακουστήκαμε», ανέφερε.

Την Παρασκευή, ο Ουμέροφ και ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, ενημέρωσαν τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα πεδία των μαχών.

Η επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας που ταξίδεψε στις ΗΠΑ, η υπουργός Οικονομίας Γιούλια Σβιριντένκο, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι συζήτησε τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της χώρας της, καθώς έχουν υποστεί βαρύτατο πλήγμα από τις ρωσικές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

