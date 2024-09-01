Η Ουκρανία εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες μπαράζ επιθέσεων με drones εναντίον διαφόρων περιφερειών της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μόσχας, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα.

«Η άμυνά μας απέτρεψε απόπειρα μαζικής επίθεσης με drones στην περιφέρεια Μπριάνσκ», ανέφερε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπαγκαμάζ. Σε ανάρτησή του στο Telegram, έκανε λόγο για τουλάχιστον 26 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που «αναγνωρίστηκαν και καταστράφηκαν» από τις ρωσικές δυνάμεις, χωρίς να προκληθούν θύματα ή ζημιές.

Υποστήριξε ότι την περασμένη εβδομάδα ο στρατός απέτρεψε απόπειρα εισβολής ουκρανών «σαμποτέρ» στο Μπριάνσκ, την ώρα που η γειτονική περιφέρεια Κουρσκ βρίσκεται αντιμέτωπη με την αιφνιδιαστική επίθεση ουκρανικών δυνάμεων που πέρασαν τα σύνορα στις 6 Αυγούστου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, καταρρίφθηκαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Στο Μπέλγκοροντ, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ ανέφερε πως ένα κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς και άλλα τρία υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής.

Ακολούθησαν αναφορές για καταρρίψεις drones στις περιφέρειες Βαρόνεζ, Λίπετσκ, Ριαζάν και Αριόλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

