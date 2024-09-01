Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν χθες Σάββατο την ευθύνη για επίθεση εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Κόλπο του Άντεν.

«Σε ένδειξη υποστήριξης των Παλαιστινίων και της Χαμάς, εξαπολύσαμε στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το πλοίο Groton στον Κόλπο του Άντεν, λόγω των συναλλαγών της πλοιοκτήτριας εταιρείας με το Ισραήλ», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, σε ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το δίκτυο Al Masirah. Υποστήριξε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι και drones που έπληξαν τον στόχο τους.

Ο Σαρία επεσήμανε πως πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο δέχεται επίθεση από τους Χούθι, η προηγούμενη ήταν στις 3 Αυγούστου.

Νωρίτερα, η πολυεθνική ναυτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ανέφερε πως «δύο βαλλιστικοί πύραυλοι» εκτοξεύτηκαν εναντίον του πλοίου Groton το οποίο έπλεε 130 ναυτικά μίλια ανατολικά του Άντεν, της μεγαλύτερης πόλης στη νότια Υεμένη. Διευκρίνισε ότι ο πρώτος πύραυλος έπεσε «σε απόσταση 50 μέτρων από την πλώρη» και ο δεύτερος «σε απόσταση 50 μέτρων από την πρύμνη», συμπληρώνοντας ότι το Groton συνέχισε το ταξίδι του χωρίς να υποστεί ζημιές.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά της Υεμένης, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι επιθέσεις των Χούθι – εξαιτίας των οποίων ΗΠΑ και Βρετανία έχουν εξαπολύσει πλήγματα στην Υεμένη – διαταράσσουν το διεθνές εμπόριο, καθώς πολλές εταιρείες στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική, προκειμένου να αποφύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

