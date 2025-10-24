Πορτογαλία: Οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν, ζητώντας αυξήσεις μισθών 15%

Σε απεργιακό κλοιό βρέθηκε την Παρασκευή οι δημόσιες υπηρεσίες της Πορτογαλίας, με τους δημόσιους υπαλλήλους να διεκδικούν σημαντικότερες αυξήσεις από αυτές που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Όπως ανακοίνωσε το Κοινό Μέτωπο των Συνδικάτων της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο εκπροσωπεί περίπου τριάντα τομείς, η συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 80%. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση δεν έδωσε στη δημοσιότητα δικά της στοιχεία.

Η κινητοποίηση χαρακτηρίζεται από τα συνδικάτα ως «η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών» και, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποτελεί «την απάντηση που αξίζει στην κυβέρνηση».

Ο εκπρόσωπος των συνδικάτων, Σεμπαστιάου Σαντάνα, δήλωσε ότι παρέμειναν κλειστά εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα, αναβλήθηκαν ραντεβού ασθενών σε νοσοκομεία και σημειώθηκε μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων και στο δικαστικό σύστημα.

Τα συνδικάτα ζητούν αυξήσεις 15% στους μισθούς, ενώ η κυβέρνηση, στον προϋπολογισμό που αναμένεται να κατατεθεί την Τρίτη στη Βουλή, προβλέπει αύξηση μόλις 2,15%.

Η κυβέρνηση της μετριοπαθούς δεξιάς υπό τον Λουίς Μοντενέγκρο δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι βουλευτές του θα απόσχουν από την ψηφοφορία, διευκολύνοντας έτσι την έγκριση του προϋπολογισμού.

Στα σχέδια της κυβέρνησης περιλαμβάνονται επίσης αυξήσεις στις χαμηλότερες συντάξεις, καθώς και μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος και στους φόρους που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις.

