Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες της λεγόμενης «συμμαχίας των πρόθυμων» πρέπει να συμφωνήσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να ενισχυθούν οι αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στα κυριαρχικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας και να απελευθερώσουμε δισεκατομμύρια για να βοηθήσουμε στη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας», είπε ο Στάρμερ στους Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση στο Λονδίνο.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να κινηθεί παράλληλα με την ΕΕ για να προωθήσει αυτό το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, απευθυνόμενος στη «συμμαχία των πρόθυμων» είπε κοφτά: «Πρέπει να τονώσουμε τη δυνατότητά μας να πλήττουμε τον εχθρό εις βάθος» και με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι περιμένει τη στήριξη των συμμάχων, καθώς δεν βλέπει ο πόλεμος να τελειώνει σύντομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.