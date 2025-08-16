Ενισχύεται ραγδαία ο τυφώνας Έριν - Άνεμοι 260 χλμ. σαρώνουν την Καραϊβική

Ο τυφώνας Έριν ενισχύεται ραγδαία καθώς κινείται πάνω από τα βορειοανατολικά της Καραϊβικής το Σάββατο, προκαλώντας βροχές και θυελλώδεις ανέμους στα νησιά νότια της πορείας του.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), ο Έριν έχει μετατραπεί σε έναν σπάνιο και «καταστροφικό» τυφώνα κατηγορίας 5, με σταθερούς ανέμους που φτάνουν τα 160 μίλια/ώρα (περίπου 257 χλμ./ώρα) το πρωί του Σαββάτου. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι άνεμοι του αυξήθηκαν κατά 85 μίλια/ώρα. Στις 11 π.μ. της Παρασκευής ο Έριν ήταν ακόμη τροπική καταιγίδα με ανέμους 75 μιλίων/ώρα.

🚨#BREAKING: Hurricane Erin has rapidly strengthened into a powerful Category 5 storm with 160 mph winds and it’s still intensifying. In just 24 hours, it doubled in strength, climbing from a 75 mph Category 1 hurricane to a 160 mph powerful Category 5 pic.twitter.com/3ovq9tupA1 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 16, 2025

Η ενίσχυση του τυφώνα συνεχίζεται, τροφοδοτούμενη από τα θερμότερα από το κανονικό νερά του Ατλαντικού, με το NHC να προβλέπει περαιτέρω αύξηση της ισχύος του το Σάββατο το απόγευμα.

Η καταιγίδα κινείται το Σαββατοκύριακο βόρεια από τα νησιά Λίουαρντ, τις Παρθένες Νήσους και το Πουέρτο Ρίκο, ενώ σταδιακά στρέφεται προς βορρά. Δεν θεωρείται πιθανό να πλήξει άμεσα κάποιο από τα βορειοανατολικά νησιά της Καραϊβικής, ωστόσο έχουν εκδοθεί τροπικές προειδοποιήσεις για ορισμένες περιοχές, λόγω πιθανών απειλών.



Πηγή: skai.gr

