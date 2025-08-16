Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενισχύεται ραγδαία ο τυφώνας Έριν - Άνεμοι 260 χλμ. σαρώνουν την Καραϊβική

Η καταιγίδα κινείται το Σαββατοκύριακο βόρεια από τα νησιά Λίουαρντ, τις Παρθένες Νήσους και το Πουέρτο Ρίκο, ενώ σταδιακά στρέφεται προς βορρά

Έριν

Ο τυφώνας Έριν ενισχύεται ραγδαία καθώς κινείται πάνω από τα βορειοανατολικά της Καραϊβικής το Σάββατο, προκαλώντας βροχές και θυελλώδεις ανέμους στα νησιά νότια της πορείας του.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), ο Έριν έχει μετατραπεί σε έναν σπάνιο και «καταστροφικό» τυφώνα κατηγορίας 5, με σταθερούς ανέμους που φτάνουν τα 160 μίλια/ώρα (περίπου 257 χλμ./ώρα) το πρωί του Σαββάτου. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι άνεμοι του αυξήθηκαν κατά 85 μίλια/ώρα. Στις 11 π.μ. της Παρασκευής ο Έριν ήταν ακόμη τροπική καταιγίδα με ανέμους 75 μιλίων/ώρα.

Η ενίσχυση του τυφώνα συνεχίζεται, τροφοδοτούμενη από τα θερμότερα από το κανονικό νερά του Ατλαντικού, με το NHC να προβλέπει περαιτέρω αύξηση της ισχύος του το Σάββατο το απόγευμα.

Η καταιγίδα κινείται το Σαββατοκύριακο βόρεια από τα νησιά Λίουαρντ, τις Παρθένες Νήσους και το Πουέρτο Ρίκο, ενώ σταδιακά στρέφεται προς βορρά. Δεν θεωρείται πιθανό να πλήξει άμεσα κάποιο από τα βορειοανατολικά νησιά της Καραϊβικής, ωστόσο έχουν εκδοθεί τροπικές προειδοποιήσεις για ορισμένες περιοχές, λόγω πιθανών απειλών.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τυφώνας Καραϊβική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark