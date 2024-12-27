Πονοκέφαλος για τους Τραμπ η νεά σχέση του Τραμπ τζούνιορ

Το οικογενειακό δείπνο της οικογένειας Τραμπ την Παραμονή των Χριστουγέννων στο Μαρ α Λαγκο ήταν πολυτελές, με λίγους και εκλεκτούς καλεσμενους. Ανάμεσα σε αυτούς όμως υπήρχε και ένα μάλλον ανεπιθύμητο πρόσωπο: η 37χρονη σοσιαλιτέ του Παλμ Μπιτς, καλλονή Μπετίνα Αντερσον.

Η Αντερσον εμφανίστηκε με ένα κατοκκόκινο φόρεμα στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος θέλησε να παρουσιάσει και επισήμως στην οικογένεια τη νέα του σχέση, μετά τον χωρισμό του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την τηλεπαρούσιαστρια που ορίστηκε από τον παραλίγο πεθερό της η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημοσίως, πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιστεί ως 47ος πρόεδρος της χώρας στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου και η σύντροφός του κάθισαν δίπλα δίπλα στο τραπέζι, απέναντι από τους οικοδεσπότες Ντόναλντ και Μελάνια, δειπνώντας με την υπόλοιπη οικογένεια.

Μάλιστα, η 37χρονη Άντερσον σχεδιάζει να συνοδεύσει τον Τραμπ Τζ. στην ορκωμοσία του πατέρα του τον επόμενο μήνα, στην πρώτη της επίσημη εμφάνιση στο πλευρό του.

Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι η Μπετίνα Αντερσον δεν «εγκρίνεται» για μελλοντική κυρία Τραμπ και όλοι προσπαθούν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ Τζ. να την χωρίσει.

Σύμφωνα με την DailyMail, οικογένεια και φίλοι ανησυχούν ότι η φήμη της ως party girl στο Παλμ Μπιτς και οι προτιμήσεις της σε πλούσιους και ισχυρούς «συντρόφους» θα κάνει κακό στον 47χρονο, μεγαλύτερο γιο του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ. Μάλιστα, αρκετοί ισχυρίζονται ότι η Άντερσον προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον Τραμπ Τζούνιορ ως «σκαλοπάτι» για να φτάσει σε ακόμη «μεγαλύτερα ψάρια» – ακόμα και τον Έλον Μασκ.

Η Αντερσον ανέβασε πριν το δείπνο στους Τραμπ μία σέλφι με την εντυπωσιακή εμφάνισή της

Επιπλέον, το περιβάλλον του γιου του προέδρου ανησυχεί ότι η νέα του σχέση δεν είναι αρκετά... MAGA, καθώς στο παρελθόν είχε εκφράσει την υποστήριξή της στο κίνημα Black Lives Matter και τους αυστηρούς κανόνες για τον COVID.

Πάντως, στο επίσημο δείπνο και πάρτυ τη νύχτα των Χριστουγέννων, η Αντερσον ήταν απούσα και οΤραμπ διασκέδασε με το YMCA.

