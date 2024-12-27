Οι Χούθι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια επίθεση με πύραυλο εναντίον του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ, λίγες ώρες μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον περιοχών που ελέγχουν οι σιίτες αντάρτες στην Υεμένη, ανάμεσά τους και το διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά.
Οι Χούθι επεσήμαναν εξάλλου σε ανακοίνωσή τους ότι επιτέθηκαν με drones εναντίον της πόλης του Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, και εναντίον πλοίου στην Αραβική Θάλασσα.
«Η ισραηλινή επίθεση απλώς θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα (...) του μεγάλου λαού της Υεμένης να συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό», τόνισαν.
Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τις επιθέσεις αυτές.
