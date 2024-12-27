Εσθονία: Ναυτική επιχείρηση για την προστασία του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας Estlink 1

Συναγερμός έχει σημάνει στην Εσθονία. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Βαλτικής ξεκίνησαν ναυτική επιχείρηση για την προστασία του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας Estlink 1, δήλωσε την Παρασκευή ο Εσθονός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχνα. Είχε προηγηθεί η δολιοφθορά στο υποθαλάσσιο καλώδιο Estlink 2.

Οι χώρες της Βαλτικής βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανά σαμποτάζ λόγω των καταστροφών που έχουν σημειωθεί από το 2022 σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και σε αγωγούς φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την φινλανδική εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Fingrid, για την αποκατάσταση της ζημιές που σημειώθηκε στη γραμμή Estlink 2, μήκους 170 χιλιομέτρων και δυναμικότητας 658 MW, θα χρειαστούν πολλοί μήνες. Λόγω της βλάβης στη γραμμή αυτή, λειτουργεί πλέον μόνο η γραμμή Estlink 1 (358 MW) μεταξύ των δύο χωρών.

«Η αστυνομία, σε συνεργασία με τη συνοριοφυλακή και άλλες υπηρεσίες, ερευνούν την αλυσίδα των γεγονότων» ανέφερε η φινλανδική αστυνομία. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ερευνάται ο ενδεχόμενος ρόλος που έπαιξε ένα «ξένο πλοίο».

Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι στέκονται στο πλευρό της Φινλανδίας και της Εσθονίας καθώς οι φινλανδικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για «δολιοφθορά» ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει τις δύο χώρες από ένα δεξαμενόπλοιο που προερχόταν από τη Ρωσία που προκάλεσε χθες, ανήμερα Χριστουγέννων, αιφνίδιο μπλακ άουτ.

Το «ξένο πλοίο», το δεξαμενόπλοιο Eagle S εικάζεται ότι αποτελεί μέρος ενός «στόλου-φάντασμα». Το πλοίο, με σημαία Νήσων Κουκ, μετέφερε αμόλυβδη βενζίνη, την οποία είχε φορτώσει από κάποιο ρωσικό λιμάνι, είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο γενικός διευθυντής των Τελωνείων της Φινλανδίας, Σάμι Ράκσιτ.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

