Η Άγκυρα θα προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια στη Συρία - Θέλει συνεκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Τουρκία σκοπεύει να προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια στη Συρία και να βοηθήσει τη χώρα να ενισχύσει τις ενεργειακές της υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ενώ πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να συνεργαστεί με τις νέες συριακές αρχές για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της χώρας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αφού στήριξε τους Σύρους αντάρτες που ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ νωρίτερα τον Δεκέμβριο, η Τουρκία έχει αναχθεί σε μια από τις βασικές δυνάμεις που επηρεάζουν τη Συρία και έχει δεσμευθεί να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας έπειτα από 13 χρόνια εμφύλιου πολέμου.

Η Τουρκία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που επαναλειτούργησαν την πρεσβεία τους στη Δαμασκό, ενώ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και ο επικεφαλής των υπηρεσιών Πληροφοριών της χώρας συναντήθηκαν με τον ντε φάκτο ηγέτη της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα (Αλ Γκολάνι).

Ο Μπαϊρακτάρ, που είχε συνάντηση με δημοσιογράφους τουρκικών μέσων, δήλωσε ότι αντιπροσωπεία, της οποίας ενδέχεται να ηγείται, σχεδιάζει να μεταβεί στη Συρία αύριο Σάββατο για να συζητήσει για την ηλεκτρική μετάβαση της χώρας, την αποκατάσταση των υποδομών και άλλα ζητήματα.

«Πρέπει να προσφέρουμε πολύ γρήγορα ηλεκτρική ενέργεια στις περιοχές της Συρίας που δεν διαθέτουν, αρχικά με εισαγωγές. Μεσοπρόθεσμα σχεδιάζουμε επίσης να αυξήσουμε την ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εκεί», επεσήμανε ο Τούρκος υπουργός, όπως έγραψε η εφημερίδα Hurriyet.

«Υπάρχει ανάγκη για τα πάντα στη Συρία. Θα εργαστούμε πάνω σε ένα σχέδιο για τις υποδομές με τους ηγέτες εκεί», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα μπορούσε να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και στον Λίβανο μέσω της Συρίας.

Ο Μπαϊρακτάρ επεσήμανε ότι η Άγκυρα εξετάζει τρόπους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της Συρίας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο για την ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς η παραγωγή και των δύο μειώθηκε στη διάρκεια του εμφυλίου.

«Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να ωριμάσουν, από τη δημιουργία πετρελαϊκού αγωγού από τη Συρία ως την Τουρκία, την ένωση αυτού με τον αγωγό Ιράκ- Τουρκίας», σημείωσε, ενώ εκτίμησε ότι η Άγκυρα και η Δαμασκός θα μπορούσαν να συνεργαστούν στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.